Δύο συλλήψεις στη Σαλαμίνα μετά το «μπλόκο» της ΕΛΑΣ στο φορτίο των 109 κιλών χασίς στην Ηγουμενίτσα

Πώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξαρθρώσουν το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Δύο συλλήψεις στη Σαλαμίνα μετά το «μπλόκο» της ΕΛΑΣ στο φορτίο των 109 κιλών χασίς στην Ηγουμενίτσα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε δύο συλλήψεις στη Σαλαμίνα για τη διακίνηση 109 κιλών ακατέργαστης κάνναβης στην Ηγουμενίτσα.
  • Η υπόθεση εξαρθρώθηκε γρήγορα χάρη στη μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ηγουμενίτσας.
  • Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του οχήματος μεταφοράς και ο υπεύθυνος παράδοσης του καθαρού αυτοκινήτου στον αλλοδαπό οδηγό.
  • Η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Αττικής και αποδόμησε το κύκλωμα διακίνησης με πλοκάμια στην Αττική.
  • Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας για να απολογηθούν.
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Σε δύο νέες συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ για το μεγάλο φορτίο των 109 κιλών και 364 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης που εντοπίστηκε στην Ηγουμενίτσα.

Η μεθοδικότητα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας οδήγησε μέσα σε λίγες ώρες στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που είχε πλοκάμια και στη Αττική.

Υπενθυμίζεται ότι η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής στην Ηγουμενίτσα, όταν οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και φόρεσαν χειροπέδες σε έναν αλλοδαπό οδηγό, ο οποίος είχε γεμίσει το όχημα με τα δεκάδες δέματα της κάνναβης.

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Οι αστυνομικοί της Θεσπρωτίας όμως δεν έμειναν στον «μεταφορέα». Συνεχίζοντας μεθοδικά την έρευνα, κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη των ανθρώπων που οργάνωσαν τη μεταφορά. Έτσι, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, οργανώθηκε επιχείρηση στη Σαλαμίνα.

Εκεί συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο πρώτος είναι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου με το οποίο μεταφέρονταν τα ναρκωτικά και ο δεύτερος είναι ο άνθρωπος που, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε αναλάβει να παραδώσει το «καθαρό» όχημα στον αλλοδαπό οδηγό για να φορτωθεί η κάνναβη στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Με τις δύο νέες συλλήψεις, το κύκλωμα δέχθηκε καίριο πλήγμα, καθώς πιάστηκαν τόσο ο εκτελεστικός βραχίονας όσο και οι παρένθετοι ιδιοκτήτες-τροφοδότες των οχημάτων της μεταφοράς.

Άπαντες οι συλληφθέντες οδηγούνται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, προκειμένου να απολογηθούν.

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