Θεσσαλονίκη: 45χρονος έκρυψε 39 φιξάκια με κοκαΐνη στην πλάτη καθίσματος αυτοκινήτου

Snapshot Συνελήφθη 45χρονος Αλβανός στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Στο όχημά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 383,1 γραμμαρίων, κρυμμένες στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού.

Στο σπίτι του κατασχέθηκαν επιπλέον 7 συσκευασίες κοκαΐνης, 3 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 14.520 ευρώ.

Κατασχέθηκαν επίσης το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και στη συνέχεια στον Ανακριτή Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν 45χρονο από την Αλβανία πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και σε όχημα που οδηγούσε, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Ακύλα» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, βρέθηκαν καλά κρυμμένες στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού και κατασχέθηκαν 39 συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 383,1 γραμμαρίων.

Επίσης από την οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 7 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 4,9 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 3,8 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 14.520 ευρώ.

Το όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Για την υπόθεση αναρτήθηκε βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο Facebook:

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

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