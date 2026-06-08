Το SNF Nostos 2026 τoυ Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει ένα μεγάλο dance party

Μετά από σχεδόν μία εβδομάδα γεμάτη συζητήσεις, ανταλλαγή ιδεών, έμπνευση, παραστάσεις και συναυλίες, το SNF Nostos 2026, που φέτος σηματοδοτεί τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), κορυφώνεται με ένα μεγάλο dance πάρτι. Την προτελευταία ημέρα της διοργάνωσης, και συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου, η Αγορά του Kέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μετατρέπεται σε ένα ατελείωτο dancefloor γεμάτο house, techno και ηλεκτρονικούς ήχους, με το Up Late Party.

Πρωταγωνίστρια της βραδιάς, η The Blessed Madonna φέρνει μαζί της μια ιστορία γεμάτη ένταση, συναίσθημα και ελευθερία. Μαζί της, οι Octave One ανεβάζουν την ενέργεια σε άλλο επίπεδο με ένα live που ξεπερνά τα όρια του DJ set. To DJ set συμπληρώνουν τρεις ακόμη δυνατές γυναικείες παρουσίες από τη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής: η Ελληνοαμερικανίδα DJ, παραγωγός, τραγουδοποιός Xenia Ghali, η επίσης DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής ATÉ και η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και live performer SIOMA. Kαι το καλύτερο; Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο. (Ναι, καλά διάβασες).

Τhe Blessed Madonna

Η Marea Stamper ή αλλιώς The Blessed Madonna είναι γνωστή και ως Avenger of Comiskey Park (Εκδικήτρια του Comiskey Park) και Patron Saint of Abandoned Daughters (Προστάτιδα Αγία των Εγκαταλελειμμένων Κοριτσιών). Έγραψε ένα ολόκληρο άλμπουμ και το πούλησε σε μεγάλη δισκογραφική, προτού το διαγράψει εντελώς και δημιουργήσει το άλμπουμ που πραγματικά ήθελε, το οποίο καταπιάνεται με τον έρωτα, την απώλεια, την έκσταση, τον θάνατο και την ανάσταση στο dancefloor.

Αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το λύκειο λόγω εκφοβισμού και βρήκε καταφύγιο διοργανώνοντας παράνομα raves στην επαρχία του Kentucky, πουλώντας mixtapes και δουλεύοντας σε δισκογραφική εταιρεία dance μουσικής στο Σικάγο. Τα πάρτι της, We Still Believe, εξελίχθηκαν σε residency στο θρυλικό SmartBar του Σικάγο. Το 2013 έγινε η πρώτη γυναίκα στην τριαντάχρονη ιστορία του club που ανέλαβε την επιμέλεια του προγράμματός του.

Από εκεί η φήμη της εκτοξεύτηκε: συνδυάζοντας πολλά είδη μουσικής, από τη disco μέχρι την techno, τα δυναμικά, συναισθηματικά της σετ την οδήγησαν από το Panorama Bar και δεκατρείς συνεχόμενες sold-out βραδιές We Still Believe στο Λονδίνο στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως το Coachella και το Sónar.

Όταν διακόπηκαν οι περιοδείες λόγω της πανδημίας, μπήκε στο στούντιο, όπου συνέβαλε στη δημιουργία του άλμπουμ Club Future Nostalgia της Dua Lipa, συμμετείχε στη livestream συναυλία Studio 2054, και έδωσε φωνή στη συλλογική μας θλίψη με το τραγούδι Marea (we’ve lost dancing). Το νέο άλμπουμ και τα νέα της τραγούδια όπως το Serotonin Moonbeams ηχογραφήθηκαν σε εντατικά sessions στο Λονδίνο, πλαισιώνοντας τη βαθιά και συστηματική δράση της για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+, την προαγωγή του φεμινισμού και της φυλετικής δικαιοσύνης, καθώς και την ευαισθητοποίηση γύρω από τη διεθνή προσφυγική κρίση.

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Octave One

Οι Octave One είναι αμερικανικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής από το Ντιτρόιτ, γνωστό για τις συναρπαστικές ζωντανές εμφανίσεις του. Τα live sets τους μετατρέπουν τα synthesizers και τα sequencers σε δυναμικά όργανα γεμάτα ενέργεια, συνδυάζοντας τη funk με τη house και τα symphonic beats.

Υπό την καθοδήγηση των αδελφών Lenny και Lawrence Burden, το συγκρότημα σχηματίστηκε το 1990 και γρήγορα εξελίχθηκε σε καθοριστική δύναμη της techno σκηνής του Ντιτρόιτ. Στην ευρύτερη κολεκτίβα των Octave One συμμετέχουν συχνά και τα αδέλφια Lynell, Lance και Lorne Burden.

Το συγκρότημα είναι γνωστό κυρίως για το Blackwater, ένα single που έχει πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως και παραμένει βασικό κομμάτι των DJ sets σε όλο τον κόσμο. Με την πάροδο των χρόνων, οι Octave One έχουν κερδίσει την αναγνώριση του κοινού για κομμάτια όπως τα Empower, Nicolette και The X-Files, ενώ το άλμπουμ τους Burn It Down (2015) τούς έκανε γνωστούς σε μια νέα γενιά ακροατών. Πέρα από τη δισκογραφική τους δραστηριότητα, οι αδελφοί Burden ίδρυσαν επίσης το 1990 την 430 West/Direct Beat Records, δισκογραφική εταιρεία που συνέβαλε στην άνοδο της ανεξάρτητης μουσικής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90. Οι Octave One είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής —είναι μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια του χώρου, του ήχου και των δυνατοτήτων της μουσικής σε πραγματικό χρόνο.

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Xenia Ghali

Ως DJ, παραγωγός, τραγουδοποιός και κλασικά εκπαιδευμένη μουσικός, η Ελληνοαμερικανίδα καλλιτέχνιδα Xenia Ghali έθεσε από νωρίς τον τόνο της καριέρας της με δύο διαδοχικά #1 κομμάτια στο Billboard Dance Club Songs Chart. Το single της «Lay In Your Arms» συμπεριλήφθηκε στη λίστα Dance Rising του Spotify, ενώ το «Stick Around» ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο streams αφού προστέθηκε σε μεγάλα επίσημα playlists όπως τα Mint και Dance Hits. Τη μουσική της έχουν υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, οι Martin Garrix, Tiësto, Sam Feldt, Don Diablo, EDX και Lost Frequencies. Ισορροπώντας ανάμεσα στη mainstream επιτυχία και την underground αξιοπιστία, τα DJ sets της Xenia συνδυάζουν house, afro house, tech house και melodic στοιχεία, με λαμπερές synth μελωδίες, acapellas και ρυθμούς βασισμένους στο groove. Επεκτείνοντας την παραδοσιακή DJ performance, ενσωματώνει πλέον live μπάσο, ντραμς και πιάνο στα sets της, προσφέροντας μια δυναμική και μουσικά πλούσια εμπειρία.

Ως ιδιαίτερα καταξιωμένη δημιουργός και παραγωγός, η Xenia έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Pitbull και ο Blake Shelton, γράφοντας και παράγοντας το hit single «Get Ready», το οποίο παρουσιάστηκε στο Super Bowl LIV Pre-Game Show. Έχει επίσης συνεργαστεί με τον υποψήφιο για Grammy καλλιτέχνη Wyclef Jean. Παράλληλα με τη δραστηριότητά της ως recording artist και performer, είναι Playlist Manager και ραδιοφωνική παραγωγός σε έναν από τους πιο δημοφιλείς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδας, τον Music 89.2. Η Xenia έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα πιο εμβληματικά clubs και φεστιβάλ παγκοσμίως, όπως το Ministry of Sound στο Λονδίνο, το Cavo Paradiso στη Μύκονο, το Ultra Music Festival στο Μαϊάμι, το Cielo στη Νέα Υόρκη, τα Dybbuk και Bolivar στην Αθήνα, το W Hotel στο Ομάν, το New Year’s International Countdown Festival στο Πουκέτ και το Drai’s στο Λας Βέγκας.

Πέρα από τη μουσική, έχει συνεργαστεί τόσο ως DJ όσο και ως influencer με κορυφαία διεθνή brands, όπως Calvin Klein, Armani, YSL, H&M, Paco Rabanne, Michael Kors, Mercedes, BMW, Red Bull, Samsung, Adidas, Belvedere, Johnnie Walker, Jack Daniel’s, COSMOTE, British American Tobacco, MINI Cooper, MAC Cosmetics, Campari, One&Only, Tommy Hilfiger, τον Βρετανό κοσμηματοποιό David Morris και τον Έλληνα σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια.

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ATÉ

Από τον παλμό του techno των '90s μέχρι τη σύγχρονη μουσική καινοτομία, η ATÉ χαράζει τη δική της ξεχωριστή πορεία. Ως DJ, παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής και resident artist του Athens’s Velocity Collective στην Αθήνα, ξεσηκώνει τον κόσμο με τον χαρακτηριστικό της ήχο: βαριά, υπνωτικά beats που συνδυάζονται με σύγχρονες ρυθμικές δομές, τη δική της εντυπωσιακή φωνή και πολυεπίπεδα layers ηλεκτρικής κιθάρας και ηλεκτρικού μπάσου.

Οι live εμφανίσεις της περιλαμβάνουν κορυφαία φεστιβάλ και σκηνές παγκοσμίως, από το ιστορικό Tresor στο Βερολίνο μέχρι το Tomorrowland στο Βέλγιο, το The Great Northern στο Σαν Φρανσίσκο και το Café Gallery στην Τιφλίδα, και την έχουν κάνει γνωστή για την ένταση, το συναισθηματικό βάθος και τη μουσική της φαντασία.

Η ATÉ έχει κυκλοφορήσει κομμάτια σε μεγάλες δισκογραφικές όπως η 44 Label Group του Kobosil και η Exhale Records της Amelie Lens, με το δυναμικό της κομμάτι «Mess». Η μουσική της συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον κορυφαίων δισκογραφικών εταιρειών, αντανακλώντας την προσήλωσή της στην εξερεύνηση των συναισθηματικών και ηχητικών ορίων της techno.

Η ATÉ προσθέτει μια νέα διάσταση στη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής με το live/AV project της, το ATAXIA (LIVE & AV SHOW), μια καθηλωτική οπτικοακουστική εμπειρία και μια δυναμική ζωντανή παράσταση που συνδυάζει το ακατέργαστο συναίσθημα με φουτουριστικές υφές και έναν ηχητικό καταιγισμό δίχως συμβιβασμούς. Η μορφή live προσθέτει καινοτομία και αυθεντική ανθρώπινη δημιουργικότητα, γεφυρώνοντας την οργανική ατμόσφαιρα και την ακουστική εμπειρία με την έντονη δυναμική του dancefloor.

Είτε βρίσκεται στη σκηνή ή στο στούντιο, η ATÉ συνθέτει μουσικά ταξίδια που συνδυάζουν την ακατέργαστη ενέργεια με την εννοιολογική δημιουργικότητα, καθιστώντας την μία από τις πιο συναρπαστικές ανερχόμενες φωνές που διαμορφώνουν το σημερινό τοπίο της underground ηλεκτρονικής μουσικής.

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SIOMA

«Λατρεύω τους ήχους της Αφρικής: τις φωνές, τον ρυθμό και την ψυχή που αποτυπώνεται σε αυτούς. Με κάνουν να νιώθω ότι ακούω κάτι πολύ οικείο, που προφανώς έχει να κάνει με την καταγωγή μου». Η Sioma είναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και live performer. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο με blues, jazz, reggae και αφρικανική μουσική. Σε ηλικία πέντε ετών ένιωσε την ανάγκη να εκφραστεί και το έκανε μέσω της μουσικής. Σπούδασε μουσική θεωρία και πιάνο, έκανε μαθήματα φωνητικής και συμμετείχε σε χορωδία. Σταδιακά ανέπτυξε το δικό της στυλ και ανακάλυψε την ηλεκτρονική μουσική, την οποία συνδυάζει με μαεστρία με ζωντανά φωνητικά και εξαιρετικές τεχνικές σύνθεσης τραγουδιών.

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Σημαντικές πληροφορίες:

Up Late Party στο SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Πού: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Aγορά

Πότε: Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, 20:00 – 02:00

Συμμετοχή: Ελεύθερη είσοδος

SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

21-28 Ιουνίου

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Είσοδος ελεύθερη

www.snfnostos.org

Ακολούθησε το SNF Nostos:

SNFNostos.org & SNF.org | Instagram | Facebook | Linkedin | YouTube | TikTok

Περισσότερα για το επετειακό SNF Nostos 2026

Το SNF Nostos 2026 θα γιορτάσει την κοινωφελή δράση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο κλείνει τα 30 του χρόνια. Το δυναμικότερο SNF Nostos των τελευταίων ετών θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, όχι μόνο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, όπου φιλοξενείται κατά κανόνα, αλλά και σε άλλα σημεία σε όλη τη χώρα, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τη δράση του Ιδρύματος πρακτικά και από κοντά. Κάτω από την κεντρική θεματική «Επίκεντρο ο άνθρωπος» που είναι και το βασικό μήνυμα του ΙΣΝ, το καθιερωμένο SNF Nostos Conference, οι Διάλογοι του ΙΣΝ, και το SNF Nostos Run θα επιστρέψουν. Μαζί τους, θα έρθουν και μια σειρά από νέες εμπειρίες, όπως μία διαδραστική, ψηφιακή εγκατάσταση που θα ταξιδεύει τους επισκέπτες εικονικά στη διεθνή δράση του Ιδρύματος, ειδικά σχεδιασμένες για τη διοργάνωση παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), καθώς και η ανανέωση της συνεργασίας Release Athens x SNF Nostos.

Για το πλήρες πρόγραμμα επισκεφθείτε το snfnostos.org

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