Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

Με 75.000 εισιτήρια σε λιγότερο από 24 ώρες, όλα δείχνουν πως θα ανακοινωθεί σύντομα ακόμη μία βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η Άννα Βίσση

  • Η Άννα Βίσση πούλησε 75.000 εισιτήρια σε λιγότερο από 24 ώρες για συναυλία στο ΟΑΚΑ, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ελλάδα.
  • Λόγω της μεγάλης ζήτησης, εξετάζεται σοβαρά η διοργάνωση δεύτερης συναυλίας στο ίδιο χώρο.
  • Η σκηνή θα είναι 360 μοιρών, αυξάνοντας τη χωρητικότητα και επιτρέποντας την πλήρη θέαση από όλες τις θέσεις.
  • Απομένουν περίπου 20.000 εισιτήρια προς πώληση, με την πιθανότητα απελευθέρωσης επιπλέον θέσεων από την παραγωγή.
  • Υπάρχει ενδεχόμενο συμμετοχής καλλιτέχνη παγκόσμιας φήμης στις συναυλίες, με αμοιβή περίπου 500.000 ευρώ.
Σε λιγότερο από ένα 24ωρο, η Άννα Βίσση κατάφερε να πουλήσει 75.000 εισιτήρια για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για live στην Ελλάδα.

Με τα περισσότερα εισιτήρια να έχουν ήδη εξαντληθεί και να απομένουν κυρίως οι πιο ακριβές θέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του «ΑΝΤ1», εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο δεύτερης συναυλίας, λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Ξεπέρασε διεθνή ονόματα

Η ζήτηση ξεπέρασε αντίστοιχες μεγάλες συναυλίες στη χώρα, όπως των Coldplay με περίπου 60.000 θεατές, αλλά και εμφανίσεις συγκροτημάτων όπως οι Metallica και οι U2 -οι οποίοι είχαν συγκεντρώσει περίπου 82.000.

Σκηνή 360 μοιρών και περισσότερες θέσεις

Η σκηνή θα είναι 360 μοιρών, χωρίς «τυφλά» σημεία, κάτι που επιτρέπει την αύξηση της χωρητικότητας και ενισχύει τη δυναμική για ένα από τα μεγαλύτερα sold out που έχουν γίνει στη χώρα.

Απομένουν περίπου 20.000 εισιτήρια για το «απόλυτο» sold-out

Η συναυλία βρίσκεται λίγο πριν το πλήρες sold out βρίσκεται, καθώς εκτιμάται ότι απομένουν περίπου 20.000 εισιτήρια. Με τον ρυθμό που κινούνται οι πωλήσεις, η εξάντλησή τους θεωρείται σχεδόν δεδομένη το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του «ΑΝΤ1», δεν αποκλείεται να απελευθερωθούν επιπλέον θέσεις από την παραγωγή, γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους θεατές να εξασφαλίσουν εισιτήριο.

Αυτή τη στιγμή διαθέσιμα είναι κυρίως τα πιο ακριβά εισιτήρια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα εξαντληθούν, καθώς η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Καλεσμένος-έκπληξη

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται και η πιθανότητα εμφάνισης καλλιτέχνη παγκόσμιας φήμης, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε «Το Πρωινό», ενδέχεται να συμμετάσχει και στις δύο βραδιές και να αμειφθεί με 500.000 ευρώ.

Σχόλια για τις τιμές

Παρότι δεν έλειψαν τα σχόλια για το κόστος, πρόκειται για μια μεγάλη παραγωγή με κλιμακωτές τιμές που καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες κοινού. Μάλιστα, σε σύγκριση με αντίστοιχες συναυλίες διεθνών καλλιτεχνών, οι τιμές χαρακτηρίζονται κανονικές.

