Your Face Sounds Familiar: Δυναμική επιστροφή με υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση - «Σάρωσε» η πρεμιέρα

Η επιστροφή του show συνδυάστηκε με σημαντικές επιδόσεις και στιγμές που ήδη έγιναν viral

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Το Your Face Sounds Familiar έκανε πρεμιέρα με τηλεθέαση 20% στο δυναμικό κοινό και 21,2% στο γενικό σύνολο.
  • Ο Σάκης Ρουβάς παρουσίασε το σόου, προσθέτοντας λάμψη και δυναμισμό στην prime time της Κυριακής.
  • Ο Biased Beast ξεχώρισε ως μεγάλος νικητής της πρώτης βραδιάς με τη μεταμόρφωσή του σε Benson Boone.
  • Δέκα γνωστά πρόσωπα από τη μουσική και την υποκριτική συμμετέχουν στο σόου, αξιολογούμενα από μια πολυσυλλεκτική κριτική επιτροπή.
  • Στο επόμενο επεισόδιο οι διαγωνιζόμενοι θα ενσαρκώσουν καλλιτέχνες όπως η Δήμητρα Γαλάνη, η Dua Lipa, Άννα Βίσση και οι Guns N' Roses, αυξάνοντας το ενδιαφέρον του κοινού.
Με εντυπωσιακές επιδόσεις έκανε πρεμιέρα το Your Face Sounds Familiar το βράδυ της Κυριακής, αποδεικνύοντας πως παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα σόου του κοινού.

Στο δυναμικό κοινό σημείωσε 20%, ενώ στο γενικό σύνολο άγγιξε το 21,2%, δίνοντας ξεκάθαρο στίγμα για τη δυναμική της φετινής σεζόν.

Λαμπερή πρεμιέρα με τον Σάκη Ρουβά στο τιμόνι

Η επιστροφή του σόου στον ANT1 έφερε ξανά χρώμα, λάμψη και εντυπωσιακές μεταμορφώσεις στην prime time της Κυριακής, με τον Σάκη Ρουβά να δίνει τον ρυθμό ως παρουσιαστής. Η βραδιά φαίνεται πως τα είχε όλα: γέλιο, συγκίνηση, αλλά και απρόβλεπτες στιγμές που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον.

Ο Biased Beast έκλεψε την παράσταση

Μεγάλος νικητής της πρώτης βραδιάς αναδείχθηκε ο Biased Beast, ο οποίος εντυπωσίασε με τη μεταμόρφωσή του ως Benson Boone.

https://www.instagram.com/p/DXVDI_gkfrb/

Η εμφάνισή του, με έντονη ενέργεια και σκηνική παρουσία, ξεχώρισε, χαρίζοντάς του την κορυφή και το θερμό χειροκρότημα κοινού και κριτών.

https://www.instagram.com/reel/DXU0prgEbCh/

Η στιγμή που ξεχώρισε

Από τα highlights της βραδιάς ήταν η ιδιαίτερη σκηνική «συνάντηση» του Σάκη Ρουβά με τον νεότερο εαυτό του.

https://www.instagram.com/reel/DXUzacsDqlZ/

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας κλήθηκε να τον ενσαρκώσει, δημιουργώντας μια από τις πιο ευχάριστες και αμήχανες ταυτόχρονα στιγμές της πρεμιέρας, με τον παρουσιαστή να αντιδρά με χιούμορ.

Οι παίκτες στη «μάχη» των μεταμορφώσεων

Δέκα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής και της υποκριτικής ρίχνονται φέτος στη σκηνή του Your Face Sounds Familiar, έτοιμοι να δοκιμάσουν τις αντοχές και το ταλέντο τους.

Αυτοί είναι, η Δωροθέα Μερκούρη, η Μαριάντα Πιερίδη, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Μαριλού Κατσαφάδου, η Idra Kayne, ο Biased Beast, ο Μέμος Μπεγνής, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, η Αφροδίτη Χατζημηνά και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

https://www.instagram.com/reel/DXUtYwHjVZO/

Τις εμφανίσεις αξιολογεί η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον Γιώργο Θεοφάνους, την Κατερίνα Παπουτσάκη, τη Ρένα Μόρφη και τον Ρένο Χαραλαμπίδη.

https://www.instagram.com/reel/DXUvzEzjwGg/

Τι έρχεται στο επόμενο επεισόδιο

Το buzzer της πρεμιέρας έδωσε ήδη μια πρώτη γεύση για τις επόμενες μεταμορφώσεις, με τα ονόματα που θα δούμε στη σκηνή να προμηνύουν δυνατές στιγμές.

Στο επόμενο επεισόδιο, οι διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να ενσαρκώσουν καλλιτέχνες όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο APON, η Dua Lipa, οι Guns N' Roses, η RAYE, ο Θοδωρής Φέρρης, η Κατερίνα Στανίση, ο Γιάννης Πάριος, η Μαίρη Χρονοπούλου και η Άννα Βίσση.

https://www.instagram.com/reel/DXVFogCiEOe/

Το ενδιαφέρον ανεβαίνει

Η αρχή έγινε και το ενδιαφέρον είναι ήδη υψηλό. Αν κρίνει κανείς από την πρεμιέρα, το YFSF φαίνεται πως θα απασχολήσει έντονα το τηλεοπτικό κοινό και το επόμενο διάστημα, με τις μεταμορφώσεις να γίνονται όλο και πιο απαιτητικές.

