Άρτα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του
Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από συγγενικό του πρόσωπο που ειδοποίησε τις Αρχές
Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε ένας 55χρονος άνδρας στην Άρτα.
Τον άτυχο βρήκε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.
Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 55χρονο στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας στον χώρο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκλιπών δεν φέρεται να αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.
Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα ρίξει «φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου του.
