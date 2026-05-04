Προφυλακιστέος ο 50χρονος Βούλγαρος για τη μεταφορά μισού τόνου κάνναβης στην Ηγουμενίτσα

Στις φυλακές Σταυρακίου αναμένεται να βρεθεί μέσα στις επόμενες ώρες ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός της νταλίκας που συνελήφθη στην Ηγουμενίτσα, μεταφέροντας μισό τόνο υδροπονικής κάνναβης.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο οδηγός μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.

Ο 50χρονος οδηγός στην απολογία του επιχείρησε να εμφανιστεί ως ανυποψίαστος επαγγελματίας και δήλωσε αθώος. «Δεν γνώριζα τι περιέχει το εμπόρευμα… φόρτωσα στη Βαλένθια χαρτικά, χωρίς να έχω καμία επαφή με το φορτίο και ξεκίνησα το ταξίδι μου», ισχυρίστηκε.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός του ωστόσο φαίνεται να «σκοντάφτει» στην προσεκτικά σχεδιασμένη επιχείρηση των Αρχών, που είχαν θέσει το όχημα υπό παρακολούθηση μετά από πληροφορίες των βουλγαρικών υπηρεσιών.

Υπυνθυμίζεται ότι η αποκάλυψη του «θησαυρού» αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ έγινε το βράδυ της 30ης Απριλίου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Με τη βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Βλάντ», οι αστυνομικοί εντόπισαν 47 επιμελώς κρυμμένα πακέτα υδροπονικής κάνναβης, «θαμμένα» ανάμεσα σε ρολά χαρτιού.

Το φορτίο, ξεκινώντας από την Ισπανία και διασχίζοντας την Ιταλία, είχε ως τελικό προορισμό πιθανότατα την Τουρκία, με τις ελληνικές διωκτικές αρχές να εκτιμούν πως μέρος της «παρτίδας» προοριζόταν για να «πλημμυρίσει» την ελληνική αγορά.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργατών του κυκλώματος.

