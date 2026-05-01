«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο καρτέλ ναρκωτικών: Κατασχέθηκε μισός τόνος κάνναβης στην Ηγουμενίτσα

«Μπλόκο» σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών έκαναν οι Αρχές στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης μέσα σε φορτηγό.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης (30/4) πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση από τη Δίωξη Ναρκωτικών και τη ΔΑΟΕ, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα, μετά από πληροφορίες που είχαν φτάσει από τη Βουλγαρία περίπου έναν μήνα πριν. Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για φορτηγά με βουλγαρικές πινακίδες που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται σε μεταφορές μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών μέσα στην Ευρώπη.

Κατά τον έλεγχο στο λιμάνι, οι Αρχές εντόπισαν περίπου μισό τόνο υδροπονικής κάνναβης («skunk») μέσα σε νταλίκα, μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν κατασχεθεί ποτέ στη χώρα.

Η επιχείρηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η συγκεκριμένη μορφή κάνναβης είναι πολύ ισχυρή και έχει μεγάλη αξία στη μαύρη αγορά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού, υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές δεν συνεργάζεται και αρνείται να δώσει πληροφορίες για το δίκτυο που βρίσκεται πίσω από τη μεταφορά.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να εκτιμούν ότι το φορτίο είχε κυρίως προορισμό την Τουρκία, ενώ ένα μικρό μέρος πιθανόν θα διακινούνταν και στην Ελλάδα.

