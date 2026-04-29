Έφοδος στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα

Στο πλαίσιο των ερευνών έγιναν έλεγχοι σε έξι κελιά και σε έντεκα εγκλείστους

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο στο Ειδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, ερευνώντας έξι κελιά και έντεκα κρατούμενους.
  • Κατασχέθηκαν εννέα κινητά τηλέφωνα, δέκα κάρτες SIM, μία κάρτα μνήμης και δύο συσκευασίες με έξι γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
  • Τρεις κρατούμενοι κατηγορούνται για παράνομη κατοχή κινητών τηλεφώνων, ενώ ένας τέταρτος κατηγορείται επίσης για κατοχή ναρκωτικών.
  • Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά και οι δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.
  • Η υπόθεση αφορά την ύπαρξη παράνομου δικτύου επικοινωνίας και διακίνησης μέσα στις φυλακές.
Νέα στοιχεία για τη δράση κυκλωμάτων μέσα στις φυλακές φέρνει στο φως η αιφνιδιαστική έφοδος της Ελληνικής Αστυνομίας στο Ειδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μπήκαν έξι συγκεκριμένα κελιά και έντεκα κρατούμενοι, σε μια ευρείας κλίμακας έρευνα που υποστηρίχθηκε από κλιμάκια της Δίωξης Ναρκωτικών, της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και εξειδικευμένες επιχειρησιακές ομάδες. Τα ευρήματα των αστυνομικών επιβεβαίωσαν τις υποψίες των Αρχών για την ύπαρξη παράνομου δικτύου επικοινωνίας και διακίνησης εντός των εγκαταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια του εξονυχιστικού ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν εννέα κινητά τηλέφωνα, δέκα κάρτες SIM και μία κάρτα μνήμης, ευρήματα που υποδεικνύουν οργανωμένη προσπάθεια επικοινωνίας των εγκλείστων με τον έξω κόσμο. Επιπλέον, εντοπίστηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά έξι γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, τρεις κρατούμενοι κατηγορούνται για παράνομη κατοχή συσκευών κινητής τηλεφωνίας, ενώ ένας τέταρτος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, καθώς εκτός από τηλέφωνα βρέθηκε να κατέχει και την ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών.

Ολόκληρος ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση της διαδρομής των παράνομων αντικειμένων μέσα στο Ειδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας.

