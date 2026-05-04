Ποιες αργίες του 2026 που απομένουν είναι τριήμερα

Snapshot Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου 2026 προσφέρει ευκαιρία για τριήμερο.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου πέφτει Σάββατο.

Η 28η Οκτωβρίου 2026 είναι Τετάρτη και μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για διάλειμμα αν συνδυαστεί με άδειες.

Τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου 2026 πέφτουν Παρασκευή, προσφέροντας τριήμερο με επιπλέον αργία στις 26 Δεκεμβρίου. Snapshot powered by AI

Ακόμα μία αργία -η Πρωτομαγιά- που συνδυάστηκε και με τριήμερο πέρασε, ωστόσο ένα διάλειμμα για ξεκούραση δεν είναι ποτέ αρκετό και έτσι αρκετοί ηδη ψάχνουν τις επόμενες αργίες του 2026 και τις ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις ή στιγμές χαλάρωσης.

Πρώτη τέτοια ευκαιρία είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, την 1η Ιουνίου, προσφέροντας ακόμη ένα τριήμερο, αυτή τη φορά στην αρχή του καλοκαιριού, ιδανικό για τις πρώτες εξορμήσεις στη θάλασσα.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, «πέφτει» φέτος Σάββατο, γεγονός που δεν δημιουργεί αυτόματα τριήμερο, ωστόσο αποτελεί καλή ευκαιρία για μεγαλύτερες διακοπές με τη χρήση ολιγοήμερης άδειας.

Στη συνέχεια, η 28η Οκτωβρίου, επέτειος του «Όχι», είναι ημέρα Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα, εφόσον συνδυαστεί με επιπλέον ημέρες άδειας.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, που φέτος «πέφτουν» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο, ιδανικό για χειμερινές αποδράσεις. Η επόμενη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσης αργία, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

Διαβάστε επίσης