Γιατί δεν υπάρχουν βουνά πάνω από 9.000 μέτρα: Η επιστήμη εξηγεί το «ταβάνι» της Γης

Το Έβερεστ, η ψηλότερη κορυφή της Γης με 8.849 μέτρα, εξακολουθεί να μεγαλώνει κάθε χρόνο κατά λίγα χιλιοστά. Θεωρητικά, όπως είχαν δείξει παλαιότερες μελέτες, ένα βουνό θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 45.000 μέτρα. Στην πράξη όμως, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.

