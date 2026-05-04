Πέθανε ο Γιώργος Κατημερτζής - Είχε διατελέσει δήμαρχος Καισαριανής

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πέθανε ο πρώην δήμαρχος της Καισαριανής, Γιώργος Κατημερτζής, σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ΚΚΕ.

Ο Γιώργος Κατημερτζής υπήρξε δήμαρχος για μια θητεία, δημοτικός σύμβουλος για άλλες τρεις, καθώς και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ΚΚΕ τονίζει πως τον αποχαιρετά με λύπη αλλά και περηφάνια.

«Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ με μεγάλη λύπη, αλλά και περηφάνια, αποχαιρετά τον σύντροφο Γιώργο Κατημερτζή, γέννημα – θρέμμα Καισαριανιώτη και αγωνιστή δήμαρχο της αγαπημένης του και ηρωικής πόλης, ο οποίος στα έξι του χρόνια, τέτοιες μέρες του Μάη το 1944, είχε υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας του ανυπέρβλητου μεγαλείου της θυσίας των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Ο σ. Γιώργος Κατημερτζής γεννήθηκε το 1938 στην Καισαριανή και από παιδί βρέθηκε αντιμέτωπος με τις κακουχίες της κατοχής, αλλά και με το “τίμημα” που πλήρωναν για την στάση τους οι αγωνιστές της αντίστασης. Είδε τον κομμουνιστή πατέρα του να φυλακίζεται και να εξορίζεται στη Μακρόνησο και την μητέρα του να παλεύει για να μεγαλώσει τον ίδιο και τα δύο αδέρφια του, πιστή στην ιδεολογία της, προσπερνώντας τους καθημερινούς τραμπουκισμούς των ταγματασφαλιτών εναντίον της.

Ολοκλήρωσε το δημοτικό και στη συνέχεια αποφοίτησε μηχανικός ναυτικού από τη νυχτερινή σχολή “Ήφαιστος”, ωστόσο για τις ανάγκες της βιοπάλης εργαζόταν από 10 χρονών ως υδραυλικός - όπως και ο πατέρας του - και το 1959, όντας ενταγμένος στην ΕΔΑ και δραστήριος αγωνιστής του φιλειρηνικού κινήματος, για να αποφύγει τις διώξεις της Ασφάλειας μετανάστευσε για το Μόναχο. Εκεί, μαζί με το μεροκάματο κατάφερε να σπουδάσει θερμομηχανικός στο Oscar fon Mueler Polytecnhicum, γνώρισε και παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο Μαρία Λουίζα, με την οποία έκανε δύο παιδιά.

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1966, εργάστηκε ως υδραυλικός και ασχολήθηκε δραστήρια στο κίνημα των ΕΒΕ. Διετέλεσε Γραμματέας του τότε νεοιδρυμένου Συνεταιρισμού ΣΕΥΔΑΠ, έδωσε την την μάχη για την ανατροπή των αρνητικών συσχετισμών στην ΟΒΣΑ της οποίας εκλέχτηκε Πρόεδρος, ενώ υπήρξε και μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ. Διετέλεσε ακόμα Πρόεδρος της ΔΗΚΕΒΕ και συμμετείχε δραστήρια στην Ομοσπονδία Εργολάβων Υδραυλικών, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο κ.α.

Με τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ το 1974 ο σύντροφος Γιώργος Κατημερτζής γίνεται μέλος του και το υπηρετεί με αφοσίωση, σεμνότητα, ανιδιοτέλεια και αδιάλειπτα ως το τέλος της ζωής του και ως μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής στο 14ο Συνέδριο του ΚΚΕ. Στα περισσότερα από 50 χρόνια κομματικής ζωής και δράσης ανέλαβε πολλές κομματικές και συνδικαλιστικές ευθύνες στο κίνημα των αυτοαπασχολούμενων, αλλά και ιδιαίτερα της Τοπικής Διοίκησης. Με τη σεμνότητά του, το ανυποχώρητο φρόνημά του για τους σκοπούς του Κόμματος και την αγωνιστική δράση του καταξιώθηκε στα μάτια των συμπολιτών του στην Καισαριανή, της οποίας υπήρξε δήμαρχος για μια θητεία, δημοτικός σύμβουλος για άλλες τρεις, καθώς και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενώ προηγούμενα είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος για δύο τετραετίες στον Χολαργό.

Τα τελευταία χρόνια ο σύντροφος Γιώργος Κατημερτζής δραστηριοποιήθηκε στην Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και ΔΣΕ, διατελώντας Πρόεδρός της και Αντιπρόεδρός της έως και σήμερα. Οι προσπάθειές του για τη διατήρηση και ανάδειξη του χώρου και του μνημείου του Σκοπευτηρίου, του μουσείου ΕΑΜικής Αντίστασης, ενάντια στην παραχάραξη της ιστορικής μνήμης και τον αντικομμουνισμό, στο πλευρό των εργαζομένων και της νεολαίας της Καισαριανής ήταν ασταμάτητες και καθοριστικές. Μόλις πριν λίγες μέρες άλλωστε, στα 88 του χρόνια, τον Φλεβάρη που μας πέρασε, μίλησε καταχειροκροτούμενος στην εκδήλωση της ΚΝΕ στην Καισαριανή, με αφορμή την αποκάλυψη των συγκλονιστικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από την 1η Μάη του ‘44, καταθέτοντας την μαρτυρία του για το πώς “οι άνθρωποί μας στα φορτηγά πηγαίνανε τραγουδώντας προς εκτέλεση”.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στη συντρόφισσά του Δώρα, στα παιδιά του Ηλία και Μαρία Ελένη, την αδερφή του Αργυρώ, τα εγγόνια του και όλους τους οικείους του».

