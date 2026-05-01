Πέθανε ο συγγραφέας Γιώργος Πολυράκης

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πολυράκης, ένας δημιουργός που άφησε το δικό του διακριτικό αλλά ουσιαστικό αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

Με γραφή εσωτερική και βαθιά ανθρώπινη, κατάφερε να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί από το αναγνωστικό κοινό, χτίζοντας μια σχέση ουσίας με τους αναγνώστες του.

Ένα έργο που άγγιξε το κοινό

Ξεχωριστή θέση στο έργο του κατέχει το βιβλίο «Χορεύοντας στη σιωπή», το οποίο αποτέλεσε σταθμό στην πορεία του, καθώς ήταν η πρώτη τηλεοπτική μεταφορά βιβλίου των Εκδόσεων Ψυχογιός. Ένα έργο που επιβεβαίωσε τη δύναμη της αφήγησής του και τη σύνδεσή του με το κοινό.

Από την ιατρική στη λογοτεχνία

Ο Γιώργος Πολυράκης γεννήθηκε στα Σφακιά της Κρήτης. Σπούδασε στη Στρατιωτική Ιατρική και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτωρ. Ειδικεύτηκε στη χειρουργική και στη συνέχεια στη χειρουργική αγγείων στο νοσοκομείο Hammersmith στο Λονδίνο.

Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως χειρουργός στη Θεσσαλονίκη, αναπτύσσοντας παράλληλα έντονη επιστημονική δραστηριότητα, με δεκάδες δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε συνέδρια, ενώ υπήρξε μέλος σημαντικών επιστημονικών και λογοτεχνικών φορέων.

Η πρώτη επαφή με τη γραφή

Η σχέση του με τη γραφή ξεκίνησε ήδη από τα μαθητικά του χρόνια στα Χανιά, όπου ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη δημοσιογραφία και έγραψε τα πρώτα του θεατρικά έργα. Η δημιουργική του πορεία συνεχίστηκε και κατά τη φοιτητική του ζωή, επιβεβαιώνοντας από νωρίς τη βαθιά του ανάγκη για έκφραση.

Συγκίνηση στα social media

Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησαν οι Εκδόσεις Ψυχογιός μέσα από τα social media, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει δεκάδες σχόλια αναγνωστών.

Άνθρωποι που γνώρισαν το έργο του Γιώργου Πολυράκη μέσα από τα βιβλία του, τον αποχαιρετούν με λόγια αγάπης, μιλώντας για έναν συγγραφέα που τους άγγιξε με την ειλικρίνεια και την απλότητά του.

Η απώλειά του φαίνεται πως δεν αφορά μόνο τον λογοτεχνικό χώρο, αλλά και ένα πιστό αναγνωστικό κοινό.

Διαβάστε επίσης