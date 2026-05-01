Πέθανε ο συγγραφέας Γιώργος Πολυράκης

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο εκδοτικός οίκος «Ψυχογιός» μέσα από ανάρτηση στα social media

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Πέθανε ο συγγραφέας Γιώργος Πολυράκης

Ο Γιώργος Πολυράκης

  • Ο Γιώργος Πολυράκης ήταν σημαντικός δημιουργός της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας με βαθιά ανθρώπινη γραφή.
  • Το βιβλίο του «Χορεύοντας στη σιωπή» αποτέλεσε σταθμό και πρώτη τηλεοπτική μεταφορά των Εκδόσεων Ψυχογιός.
  • Σπούδασε Στρατιωτική Ιατρική και ειδικεύτηκε στη χειρουργική αγγείων στο Λονδίνο, δραστηριοποιήθηκε ως χειρουργός στη Θεσσαλονίκη.
  • Είχε έντονη επιστημονική δραστηριότητα με δεκάδες δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε συνέδρια.
  • Η σχέση του με τη γραφή ξεκίνησε από τα μαθητικά του χρόνια μέσω δημοσιογραφίας και θεατρικών έργων.
Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πολυράκης, ένας δημιουργός που άφησε το δικό του διακριτικό αλλά ουσιαστικό αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

Με γραφή εσωτερική και βαθιά ανθρώπινη, κατάφερε να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί από το αναγνωστικό κοινό, χτίζοντας μια σχέση ουσίας με τους αναγνώστες του.

Ένα έργο που άγγιξε το κοινό

Ξεχωριστή θέση στο έργο του κατέχει το βιβλίο «Χορεύοντας στη σιωπή», το οποίο αποτέλεσε σταθμό στην πορεία του, καθώς ήταν η πρώτη τηλεοπτική μεταφορά βιβλίου των Εκδόσεων Ψυχογιός. Ένα έργο που επιβεβαίωσε τη δύναμη της αφήγησής του και τη σύνδεσή του με το κοινό.

Από την ιατρική στη λογοτεχνία

Ο Γιώργος Πολυράκης γεννήθηκε στα Σφακιά της Κρήτης. Σπούδασε στη Στρατιωτική Ιατρική και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτωρ. Ειδικεύτηκε στη χειρουργική και στη συνέχεια στη χειρουργική αγγείων στο νοσοκομείο Hammersmith στο Λονδίνο.

Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως χειρουργός στη Θεσσαλονίκη, αναπτύσσοντας παράλληλα έντονη επιστημονική δραστηριότητα, με δεκάδες δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε συνέδρια, ενώ υπήρξε μέλος σημαντικών επιστημονικών και λογοτεχνικών φορέων.

Η πρώτη επαφή με τη γραφή

Η σχέση του με τη γραφή ξεκίνησε ήδη από τα μαθητικά του χρόνια στα Χανιά, όπου ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη δημοσιογραφία και έγραψε τα πρώτα του θεατρικά έργα. Η δημιουργική του πορεία συνεχίστηκε και κατά τη φοιτητική του ζωή, επιβεβαιώνοντας από νωρίς τη βαθιά του ανάγκη για έκφραση.

Συγκίνηση στα social media

Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησαν οι Εκδόσεις Ψυχογιός μέσα από τα social media, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει δεκάδες σχόλια αναγνωστών.

Άνθρωποι που γνώρισαν το έργο του Γιώργου Πολυράκη μέσα από τα βιβλία του, τον αποχαιρετούν με λόγια αγάπης, μιλώντας για έναν συγγραφέα που τους άγγιξε με την ειλικρίνεια και την απλότητά του.

Η απώλειά του φαίνεται πως δεν αφορά μόνο τον λογοτεχνικό χώρο, αλλά και ένα πιστό αναγνωστικό κοινό.

Διαβάστε επίσης

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Το αεροδρόμιο έμεινε χωρίς προσωπικό καθαριότητας

15:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Jazz στο Μουσείο - Μία ακόμη βραδιά για το «George Kontrafouris Quartet»

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση στο τραπέζι από το Ιράν για το τέλος του πολέμου

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη - Οκτώ συλλήψεις

15:05ΕΛΛΑΔΑ

«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο καρτέλ ναρκωτικών: Κατασχέθηκε μισός τόνος κάνναβης στην Ηγουμενίτσα

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Ιάπωνες καθαρίζουν καθημερινά τα απορριμματοφόρα: Το σύστημα που μας... βάζει τα γυαλιά

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιδρυτής της Apple που πούλησε το 10% για 700 ευρώ: Έχασε 300 δισ. αλλά δεν το μετάνιωσε

14:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νεφέλη Φασούλη: «Έχουμε ανάγκη τον άνθρωπο πιο πολύ από ποτέ»

14:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο συγγραφέας Γιώργος Πολυράκης

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Τέλος στην ταλαιπωρία 35 μαθητών που είχαν εγκλωβιστεί - Αναχωρούν σήμερα στις 18:00

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια και εκατοντάδες προσαγωγές στην πορεία για την Πρωτομαγιά

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: Πάσχουμε τρομερά στο θέμα των drone, χρειαζόμαστε anti-drone συστήματα και φθηνά όπλα

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανήλικοι έκλεψαν μηχανάκι - Εντοπίστηκαν με «οπλοστάσιο»

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Γερμανός καγκελάριος έχασε την εύνοια του Τραμπ – Ρήγμα στις σχέσεις

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις - Άνοιξαν οι δρόμοι

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό και συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στα διόδια Ελευσίνας

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εκτόξευσε 6.583 drones σε βάρος της Ουκρανίας τον Απρίλιο

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ ψεύδονται για το κόστος του πολέμου

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση στο τραπέζι από το Ιράν για το τέλος του πολέμου

12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: Πάσχουμε τρομερά στο θέμα των drone, χρειαζόμαστε anti-drone συστήματα και φθηνά όπλα

11:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η Euroleague αποθέωσε τον Χέιζ-Ντέιβις για την καλαθάρα του στη Βαλένθια

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο με ελληνικό νόμισμα από την αρχαία Τροία που βρέθηκε στο Βερολίνο – Γιατί απορούν οι αρχαιολόγοι

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Ιάπωνες καθαρίζουν καθημερινά τα απορριμματοφόρα: Το σύστημα που μας... βάζει τα γυαλιά

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

15:05ΕΛΛΑΔΑ

«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο καρτέλ ναρκωτικών: Κατασχέθηκε μισός τόνος κάνναβης στην Ηγουμενίτσα

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιδρυτής της Apple που πούλησε το 10% για 700 ευρώ: Έχασε 300 δισ. αλλά δεν το μετάνιωσε

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια και εκατοντάδες προσαγωγές στην πορεία για την Πρωτομαγιά

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Τέλος στην ταλαιπωρία 35 μαθητών που είχαν εγκλωβιστεί - Αναχωρούν σήμερα στις 18:00

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκοπευτήριο Καισαριανής: Άφησαν κόκκινα γαρύφαλλα και τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στο μνημείο - Ποιοι πολιτικοί κατέθεσαν στεφάνι

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό και συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Επιθέσεις και βανδαλισμοί σε βάρος δύο πανεπιστημιακών σε ΑΠΘ και ΕΚΠΑ

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ