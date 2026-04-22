Στέφανος Ληναίος: Ποιος ήταν ο σπουδαίος ηθοποιός και συγγραφέας

Σε ηλικία 98 ετών πέθανε ο ηθοποιός, ο οποίος είχε διατελέσει και υπουργός επί ΠΑΣΟΚ

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Στέφανος Ληναίος πέθανε σε ηλικία 98 ετών και υπήρξε σημαντική προσωπικότητα στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο.
  • Γεννήθηκε το 1928 στη Μεσσήνη και ήταν ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεατρικός επιχειρηματίας.
  • Υπηρέτησε ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθηνών από το 1989 έως το 1990 και είχε ενεργή πολιτική δράση.
  • Συμμετείχε σε περίπου 100 θεατρικά έργα και 100 κινηματογραφικές ταινίες, ενώ ίδρυσε το θίασο «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο».
  • Υπήρξε γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Ηθοποιών, συνεργάστηκε με το Ελληνικό Κέντρο Θεάτρου και ήταν μέλος του Σωματείου Βρετανών Ηθοποιών.
Μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό κινηματογράφο αλλά και της τέχνης, καθώς σε ηλικία 98 ετών πέθανε ο Στέφανος Ληναίος.

Ο ηθοποιός έφυγε το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 σε ηλικία 98 ετών. Η σύζυγός του Έλλη Φωτίου, συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο υπό τους ήχους τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι από την ταινία «Το Κλωτσοσκούφι», που ακούστηκαν στο πιάνο του Αποτεφρωτηρίου.

Ο Στέφανος Ληναίος (Διονύσιος Μυτιληναίος) υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας και θεατρικός επιχειρηματίας, ενώ παράλληλα είχε έντονη πολιτική και κοινωνική δράση. Γεννήθηκε στη Μεσσήνη το 1928, τελείωσε στην Αθήνα τη «Σχολή Θεάτρου» του Σωκράτη Καραντινού, ενώ φοίτησε και σε δραματική σχολή στο Λονδίνο. Ήταν από τους πρώτους εκφωνητές ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή στο Θέατρο «Κοτοπούλη» το 1954 και από τότε μέχρι το 1967 έπαιξε σε πολλά αθηναϊκά θέατρα.

Την περίοδο 1967-1970 ήταν αυτοεξόριστος στο Λονδίνο, υπήρξε εκπρόσωπος του εργατικού ΠΑΜ στην Ευρώπη και μέλος του αντιδικτατορικού αγώνα. Το 1970, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δημιούργησε με τη σύζυγό του, Ελλη Φωτίου, το «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο» και παρουσίασαν, στο Θέατρο «Αλφα», περισσότερα από 40 ελληνικά και ξένα θεατρικά έργα, τα οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος. Μεταξύ άλλων, το 1989 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.

Ο Στέφανος Ληναίος (Διονύσιος Μυτιληναίος) γεννήθηκε στη Μεσσήνη στις 6 Αυγούστου 1928 και υπήρξε Έλληνας ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεατρικός επιχειρηματίας. Παράλληλα, ασχολήθηκε και με την πολιτική, ως μέλος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής στην Α΄ Αθηνών από το 1989 έως το 1990.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Θεάτρου Αθηνών το 1951 και το 1969 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (RADA). Την περίοδο 1954 - 1967 συνεργάστηκε με περισσότερους από 20 θιάσους, συμμετέχοντας σε περίπου 100 θεατρικά έργα, ενώ εμφανίστηκε και σε 100 κινηματογραφικές ταινίες, καθώς και σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Από το 1970 σκηνοθέτησε και συμμετείχε σε 50 θεατρικά έργα και σε πολλές ακόμη εκπομπές.

Υπήρξε ιδρυτής του θιάσου «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο» στο θέατρο Άλφα της Αθήνας. Έγραψε διηγήματα, όπως «Μερικοί θάνατοι», και μελέτες όπως «Σύγχρονο θέατρο» και «TV μέσο Παιδείας», το οποίο αξιοποιήθηκε στην καθιέρωση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης της ΕΡΤ.

Διετέλεσε γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Ηθοποιών την περίοδο 1966-1967, έως ότου παύθηκε από τη χούντα λόγω των πολιτικών του φρονημάτων. Από το 1975 υπήρξε σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ) και από το 1977 του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου, ενώ ήταν και μέλος του Σωματείου Βρετανών Ηθοποιών.

Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Έλλη Φωτίου, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαργαρίτα (γενν. 1968), που εργάστηκε για χρόνια ως διευθύντρια του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και τον Αλέξη (γενν. 1970).

