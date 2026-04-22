Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος σε ηλικία 98 ετών

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Στέφανος Ληναίος πέθανε σε ηλικία 98 ετών.

Γεννημένος το 1928 στη Μεσσήνη, σπούδασε θέατρο στην Αθήνα και στο Λονδίνο και υπήρξε από τους πρώτους εκφωνητές ειδήσεων του ΕΙΡ. Εμφανίστηκε στο θέατρο από το 1954 και συμμετείχε ενεργά σε σημαντικές θεατρικές πρωτοβουλίες και σωματεία.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας έζησε στο εξωτερικό, όπου συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα και εργάστηκε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ίδρυσε με τη σύζυγό του Έλλη Φωτίου το «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο», παρουσιάζοντας δεκάδες έργα.

Ο Στέφανος Ληναίος και η Έλλη Φωτίου

Στο θέατρο σημείωσε επιτυχίες με έργα όπως «Δεν Πληρώνω, Δεν Πληρώνω» και «Τυχαίο Ατύχημα», ενώ συμμετείχε και σε γνωστές ελληνικές ταινίες. Είχε ιδιαίτερο θαυμασμό για τον Ντάριο Φο, από τον οποίο επηρεάστηκε καλλιτεχνικά.

Ασχολήθηκε και με την πολιτική για σύντομο διάστημα, εκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος και βουλευτής, χωρίς όμως να παραμείνει, καθώς θεωρούσε ότι η τέχνη υπηρετεί την αλήθεια περισσότερο από την πολιτική.