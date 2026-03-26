Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας, Τρέισι Κίντερ, σε ηλικία 80 ετών

Ο Κίντερ κέρδισε ένα βραβείο Πούλιτζερ και ένα Εθνικό Βραβείο Βιβλίου (National Book Award) για το έργο του «The Soul of a New Machine» του 1981

Ο Τρέισι Κίντερ, βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας λογοτεχνίας που κατάφερε να κάνει τις αληθινές ιστορίες να διαβάζονται σαν συναρπαστικά μυθιστορήματα, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο μακροχρόνιος εκδότης του Κίντερ, ο οίκος Random House, έκανε γνωστή την είδηση θανάτου του, την Τετάρτη.

«Το ταλέντο του Τρέισι στην αφήγηση και η ακούραστη δημοσιογραφική του εργασία αποτελούν διαχρονική απόδειξη της ενσυναίσθησης, της ακεραιότητας και της αστείρευτης περιέργειας που έφερνε σε ό,τι έκανε», ανέφερε σε δήλωση του ο οίκος.

Ποιος ήταν ο Τρέισι Κίντερ

Ο Κίντερ κέρδισε ένα βραβείο Πούλιτζερ και ένα Εθνικό Βραβείο Βιβλίου (National Book Award) για το έργο του «The Soul of a New Machine» του 1981, το οποίο ερευνούσε τη λειτουργία μιας νεοσύστατης εταιρείας υπολογιστών πολύ πριν οι περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφερθούν για τα εσωτερικά δρώμενα της Σίλικον Βάλεϊ. «Ήταν σαν να πηγαίνα σε μια άλλη χώρα», είχε πει ο Κίντερ στο Associated Press εκείνη την εποχή. «Στην αρχή, δεν καταλάβαινα τίποτα από όσα έλεγαν».

Όπως αναφέρει το Associated Press, ο Κίντερ έτεινε να βυθίζεται σε κόσμους με τους οποίους δεν ήταν εξοικειωμένος στο παρελθόν, δημιουργώντας βιβλία πλούσια σε έρευνα για θέματα που μπορεί να μην ακούγονται εύκολα για ανάγνωση.

Ο Κίντερ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1945 και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ο ίδιος μισούσε τον τίτλο «λογοτεχνικός δημοσιογράφος», δηλώνοντας στην εφημερίδα Dallas Morning News το 2010 ότι θεωρούσε την περιγραφή αυτή «επαρμένη».

Αντίθετα, θεωρούσε τον εαυτό του ως έναν απλό αφηγητή.

