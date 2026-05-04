Η Stoiximan εγκαινιάζει τα νέα της γραφεία στη Θεσσαλονίκη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ενισχύεται δυναμικά η παρουσία της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα

Η Stoiximan εγκαινιάζει τα νέα της γραφεία στη Θεσσαλονίκη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Η Stoiximan, η ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο του online gaming σε Ελλάδα και Κύπρο, εγκαινίασε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τα νέα της γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Θεσσαλονίκη: ενεργός πυλώνας της εταιρείας

Από την ίδρυσή της η Stoiximan έχει διαγράψει μια πορεία που βασίζεται στη συνέπεια, την καινοτομία και τη διαρκή επένδυση στους ανθρώπους της. Με περισσότερες από 150 νέες προσλήψεις μέσα στο 2025, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, επενδύοντας στην καινοτομία και στην κορυφαία εμπειρία των πελατών της.

Σε αυτή την αναπτυξιακή πορεία, η Θεσσαλονίκη κατέχει σταθερά έναν κομβικό ρόλο. Η παρουσία της Stoiximan στην Θεσσαλονίκη από το 2018 αποτελεί μια συνειδητή στρατηγική επιλογή. Σήμερα, σχεδόν 1 στους 3 εργαζομένους της Stoiximan βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας κρίσιμες λειτουργίες σε Operations, Compliance, People και Commercial τμήματα. Παράλληλα, η Stoiximan ανακοινώνει ότι εφεξής όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα ανοίγουν και για τις δύο πόλεις - Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο στόχος είναι σαφής: η εταιρεία ψάχνει κορυφαίο ταλέντο εκεί που βρίσκεται, και επενδύει στο να το κρατήσει στη Βόρεια Ελλάδα.

Τα νέα γραφεία, σύγχρονες εγκαταστάσεις σχεδιασμένες για συνεργασία, αποδοτικότητα και ευεξία, φιλοδοξούν να λειτουργήσουν και ως κόμβος για την πόλη, φιλοξενώντας δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν την τοπική κοινωνία.

Αθλητισμός και αποτύπωμα στη Βόρεια Ελλάδα

Η αθλητική παρουσία της Stoiximan στη Βόρεια Ελλάδα έχει βάθος και συνέχεια. Από το 2017 έως το 2025, η εταιρεία υπήρξε Μεγάλος Χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ - μια από τις πιο μακροχρόνιες χορηγικές σχέσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ συνεχίζει την συνεργασία της στα 100 χρόνια του Συλλόγου με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Παράλληλα, χορηγεί 6 αθλητές από τη Βόρεια Ελλάδα, οργανώνει fan zones και αθλητικές δράσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Τον Ιανουάριο του 2026, η Stoiximan έφερε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη τα τρόπαια του UEFA Europa League και του UEFA Conference League - σε μια αξέχαστη γιορτή για ολόκληρη την πόλη στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Ενώ επίσης, στις 2 και 3 Μαΐου, η Stoiximan έφερε το Stoiximan AegeanBall στην Καστοριά - το κορυφαίο 3on3 τουρνουά της χώρας, με τη συμμετοχή του Γιώργου Πρίντεζη και του Δημήτρη Διαμαντίδη.

Κοινωνία: συστηματική επένδυση στις τοπικές κοινότητες

Η κοινωνική παρουσία της Stoiximan στη Βόρεια Ελλάδα είναι δομημένη και διαχρονική.

Μέσα από το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν», παιδιά της Θεσσαλονίκης αποκτούν βιωματικές εμπειρίες σε χώρους γνώσης και πολιτισμού: ΝΟΗΣΙΣ, Παιδικό Μουσείο, Ολυμπιακό Μουσείο, αλλά και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ στην Καστοριά.

Με το Empower ForwardWomen in Sports, σε συνεργασία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Stoiximan δίνει σε κορίτσια και γυναίκες την ευκαιρία να γνωρίσουν αθλήματα και αθλητές, ενώ έχει υποστηρίξει οικονομικά 18 αθλητικούς συλλόγους της Βόρειας Ελλάδας.

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Φλίγκος, CEO της Stoiximan, ανέφερε: «Η Θεσσαλονίκη είναι ένα κομμάτι της ίδιας μας της εξέλιξης. Εδώ χτίσαμε ομάδες, δημιουργήσαμε σχέσεις και αναπτύξαμε πρωτοβουλίες με πραγματικό αντίκτυπο. Ο αναβαθμισμένος χώρος των νέων μας γραφείων είναι μια ξεκάθαρη επένδυση στους ανθρώπους μας στη Θεσσαλονίκη και σε όσα θέλουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μαζί από εδώ και πέρα».

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, CSR Ambassador της Stoiximan - υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σύνδεση της εταιρείας με τον αθλητισμό και τις αξίες που ο ίδιος εκπροσωπεί.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, διευρύνοντας τις κοινωνικές της δράσεις, σχεδιάζοντας νέες πρωτοβουλίες με βάση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και ενισχύοντας τον ρόλο της περιοχής στον χάρτη της καινοτομίας και του αθλητισμού.

