Έγκυος στο τρίτο της παιδί η πριγκίπισσα Ευγενία - Η γλυκιά φωτογραφία με τους γιους της

Η 36χρονη πριγκίπισσα Ευγενία, η μικρότερη κόρη της Σάρα Φέργκιουσον και του πρώην πρίγκιπα Άντριου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί, μαζί με τον σύζυγό της Τζακ Μπρουκσμπανκ.

Η 36χρονη πριγκίπισσα, η μικρότερη κόρη της Σάρα Φέργκιουσον και του πρώην πρίγκιπα Άντριου, έκανε γνωστή την χαρμόσυνη είδηση, δημοσιεύοντας μια γλυκιά φωτογραφία στο Instagram, στην οποία φαίνονται οι γιοι του ζευγαριού, ο 5χρονος Όγκουστ και ο 2χρονος Έρνεστ, να κρατούν μια φωτογραφία από το υπερηχογράφημα του μωρού.

«Το μωρό Μπρουκσμπανκ θα έρθει στον κόσμο το 2026!», έγραψε στην λεζάντα.

Από την πλευρά του, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αποκάλυψε ότι τα δύο αγόρια είναι είναι «πολύ ενθουσιασμένα» που θα καλωσορίσουν ένα μικρότερο αδερφάκι στην οικογένειά τους, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι είναι επίσης «ενθουσιασμένος» με την είδηση.

Το μωρό, το οποίο δεν θα έχει τον τίτλο της Αυτού Μεγαλειότητας, θα γεννηθεί 15ο στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με τον Εδουάρδο τον Δούκα του Εδιμβούργου, να πέφτει στην 16η θέση.

Η 36χρονη πριγκίπισσα Ευγενία διατηρεί ένα ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ το τελευταίο διάστημα, καθώς η οικογένειά της βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο μετά τις νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση Έπσταϊν και την εμπλοκή του πατέρα της, Άντριου Μαουντμπάτεν.