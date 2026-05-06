Νότης Σφακιανάκης: Η ζωή του γίνεται ντοκιμαντέρ - Σπάνιο υλικό από την καλλιτεχνική του διαδρομή

Στα «σκαριά» είναι νέο ντοκιμαντέρ για την ζωή και τη διαδρομή του Νότη Σφακιανάκη.

Σε συνέντευξή της στο «Happy Day» η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου αποκάλυψε ότι στο ντοκιμαντέρ θα υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλέξει η ίδια από το 1993 που έγινε το «καλλιτεχνικό μπαμ» του τραγουδιστή μέχρι την απόφασή του να αποσυρθεί από τις πίστες.

«Ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ για τον Νότη Σφακιανάκη. Είναι επόμενο να απασχολεί η ζωή του. Θέλω να υπάρχει όλο αυτό το υλικό σε ένα ντοκιμαντέρ που να μπορούν να το απολαύσουν οι θαυμαστές του και οι άνθρωποι που δεν τον έχουν δει ποτέ ζωντανά. Είναι περιστατικά που έχουμε βιντεοσκοπήσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Εκτείνεται από το 1993 που τον γνώρισα μέχρι πριν από λίγο που αποφάσισε ο ίδιος να ιδιωτεύσει και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό υλικό του χαρακτήρα του», ανέφερε η δημοσιογράφος.

Η ίδια στάθηκε και στη σταδιακή απομάκρυνσή του από τα φώτα της δημοσιότητας, σημειώνοντας: «Αυτή η εσωστρέφεια που επιδεικνύει αυτά τα τελευταία 6-7 χρόνια, δεν είναι ένδειξη μυστικοπάθειας. Για ανθρώπους που έχουν ζήσει στα κόκκινα, όπως αυτός, οι εντάσεις κάποια στιγμή πρέπει να υποχωρούν και να έχει μια πιο στενή και βαθιά σχέση με τον εαυτό του».

Αναφορά έκανε και στη σύζυγο του καλλιτέχνη, Κίλι, που έφυγε από τη ζωή πριν από έξι μήνες: «Το απόγευμα που συνέβη το μοιραίο, με ειδοποίησε η κόρη της ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά και την ώρα που τη μετέφερε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε, ξεκίνησα κι εγώ για το νοσοκομείο, για να μπορέσω να συμπαρασταθώ κυρίως στην Αφροδίτη. Μιλάμε για μια αγγελική ψυχή».

Την ίδια περίοδο, ο Νότης Σφακιανάκης βιώνει ακόμη μια απώλεια, καθώς πρόσφατα έφυγε από τη ζωή η αδελφή του, Πολυάννα, η οποία έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

