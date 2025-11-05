Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της - Θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

Οι οικείοι της έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμούν την παρουσία καμερών ή δημοσιογράφων

Σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, η οποία πέθανε ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», η οικογένεια της Κίλι Σφακιανάκη επέλεξε να σεβαστεί την επιθυμία της και έτσι μετά την εξόδιο ακολουθία η σορός της θα οδηγηθεί για αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Οι οικείοι της έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμούν την παρουσία καμερών ή δημοσιογράφων.

