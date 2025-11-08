Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του τραγουδιστή

Σε στενό οικογενειακό κύκλο αποχαιρέτησαν σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στη Ριτσώνα, την Κίλι Σφακιανάκη, συγγενείς και φίλοι της. Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, σε ηλικία 62 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του γνωστού τραγουδιστή.

Η οικογένειά της σεβάστηκε την τελευταία της επιθυμία να αποτεφρωθεί, όπως η ίδια είχε ζητήσει σε σημείωμα που είχε αφήσει πριν από τον θάνατό της. Περίπου εκατό άτομα παρευρέθηκαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης είπαν το τελευταίο «αντίο» στην Κίλι Σφακιανάκη.

Συγγενείς της ταξίδεψαν από την Αγγλία για να τιμήσουν τη μνήμη της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νότης Σφακιανάκης δεν παρευρέθηκε στην τελετή. Τα δίδυμα παιδιά του ζευγαριού, Απόλλωνας και Αφροδίτη, αποχαιρέτησαν τη μητέρα τους με λόγια συγκινητικά, ενώ στην αίθουσα προβλήθηκαν φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ακούστηκαν και εκτελέστηκαν στο πιάνο τραγούδια που η ίδια είχε επιλέξει και καταγράψει στο αποχαιρετιστήριο σημείωμά της.

