Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

Ανήμερα των γενεθλίων του Νότη Σφακιανάκη πέθανε η σύζυγός του, Κίλι. Έφυγε αθόρυβα, διακριτικά έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Αφροδίτη. Ο Νότης Σφακιανάκης εκείνη την ώρα απουσίαζε από το σπίτι τους στα νότια προάστια.

Η 62χρονη Κίλι είχε πολλά προβλήματα υγείας αλλά ελάχιστοι γνώριζαν γι' αυτά. Έδινε μάχη με αυτοάνοσο νόσημα, κάτι για το οποίο είχε μιλήσει ο ανιψιός του τραγουδιστή πριν από μερικές εβδομάδες. «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο», είχε πει στις αρχές Σεπτεμβρίου εκείνος.

Όμως, το απόγευμα της Κυριακής, την 62χρονη Κίλι εντόπισε χωρίς σφυγμό η κόρη της και αμέσως διακομίσθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η γνωριμία με τον Νότη Σφακιανάκη και η οικογένεια

Ήταν 1984 όταν ο Νότης Σφακιανάκης συνάντησε την Κίλι στην Κω. Εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί και εκείνος γοητεύτηκε αμέσως από την ομορφιά τους. Λίγο αργότερα έγιναν ζευγάρι και το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της Εκκλησίας και απέκτησαν και δύο παιδιά, τα δίδυμα, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

Φρόντισαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αν και είχαν προβλήματα στον γάμο τους, δεν μίλησαν ποτέ δημοσίως για όσα συνέβαιναν. Μια φορά μόνο ο Νότης Σφακιανάκης είχε μιλήσει στο «Happy Day» για την οικογένειά του. «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός», είχε πει ο Νότης Σφακιανάκης.

Οι δυο τους ποτέ δεν απασχόλησαν ως ζευγάρι. Κρατούσαν χαμηλό προφίλ, προστατεύοντας τα παιδιά τους από τα φώτα της δημοσιότητας. Μπορεί μάλιστα να απομακρύνθηκαν όμως πάντα διατηρούσαν μια πολιτισμένη σχέση.

Το 2020 μάλιστα όταν ο Νότης Σφακιανάκης έχασε την πολυαγαπημένη του μητέρα, Μαίρη, η Κίλι έτρεξε στο πλευρό του. Ταξίδεψε στην Κω για να βρίσκεται στο πλευρό του ανθρώπου της. Οι δυο τους κουβέντιασαν πολύ, θυμήθηκαν τις ευτυχισμένες στιγμές της κοινής τους διαδρομής, μοιράστηκαν έντονα συναισθήματα για τα δύο παιδιά τους, την Αφροδίτη και τον Απόλλωνα, και - όπως είχε αποκαλύψει άνθρωπος που γνωρίζει πολλά - πήραν από κοινού την απόφαση να ξεκινήσουν τις προσπάθειες επανασύνδεσης, δίνοντας έτσι μια ακόμη ευκαιρία στον γάμο τους. Τους χώρισε όμως ο θάνατος ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.