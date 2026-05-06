Συνελήφθη 23χρονος στη Συγγρού – Έτρεχε με 72 χλμ/ώρα σε ηλεκτρικό πατίνι

Στη σύλληψη ενός νεαρού προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στη λεωφόρο Συγγρού, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο.

Πρόκειται για 23χρονο, με καταγωγή από την Αίγυπτο ο οποίος εντοπίστηκε με τη χρήση ραντάρ να κινείται στο ρεύμα προς Πειραιά, με τα ταχύτητα που άγγιζε τα 72 χλμ./ώρα.

Ο 23χρονος, ο οποίος φορούσε κράνος, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Η ανάρτηση Μπακογιάννη για τα ηλεκτρικά πατίνια

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε μία ανάρτηση με σχολιασμό για την κατάσταση που επικρατεί στην Αττική με τα ηλκετρικά πατίνια, αφήνοντας αιχμές για την δημοτική Αρχή.

