Συνελήφθη 23χρονος στη Συγγρού – Έτρεχε με 72 χλμ/ώρα σε ηλεκτρικό πατίνι
Σε βάρου του 23χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία
Στη σύλληψη ενός νεαρού προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στη λεωφόρο Συγγρού, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο.
Πρόκειται για 23χρονο, με καταγωγή από την Αίγυπτο ο οποίος εντοπίστηκε με τη χρήση ραντάρ να κινείται στο ρεύμα προς Πειραιά, με τα ταχύτητα που άγγιζε τα 72 χλμ./ώρα.
Ο 23χρονος, ο οποίος φορούσε κράνος, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Η ανάρτηση Μπακογιάννη για τα ηλεκτρικά πατίνια
Λίγες ώρες νωρίτερα ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε μία ανάρτηση με σχολιασμό για την κατάσταση που επικρατεί στην Αττική με τα ηλκετρικά πατίνια, αφήνοντας αιχμές για την δημοτική Αρχή.