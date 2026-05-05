Στη ΜΕΘ 40χρονος έπειτα από τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη

Σε μάστιγα εξελίσσονται τα τροχαία ατυχήματα με οδηγούς πατινιών, καθώς πέρα από τη θανατηφόρα παράσυρση ενός 13χρονου στην Ηλεία και ακόμα 2 τροχαία που σημειώθηκαν επίσης στην Ηλεία, ένας 40χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στην Κρήτη το μεσημέρι της Τρίτης 5 Μαϊου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο 40χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου, μετά τα μεσάνυχτα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη και παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.