Ηλεία: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία του 13χρονου - «Παρών» και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο

Στην κηδεία του άτυχου Κωνσταντίνου ήταν και ο 53χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα, ο οποίος γνώριζε το παιδί

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα 13χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στα Μακρίσια Ηλείας μετά από σύγκρουση με αγροτικό όχημα.
  • Ο 53χρονος οδηγός του αγροτικού συνελήφθη αρχικά και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ το αλκοτέστ ήταν αρνητικό και αφέθηκε ελεύθερος.
  • Το δυστύχημα συνέβη όταν το παιδί επιχείρησε να παρακάμψει σταθμευμένο αυτοκίνητο και συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα.
  • Στην κηδεία του 13χρονου παρευρέθηκε πλήθος κόσμου και ο οδηγός, ο οποίος παραμένει σε κατάσταση σοκ.
  • Στο σχολείο του παιδιού κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία ψυχολόγου για την υποστήριξη των μαθητών μετά το τραγικό συμβάν.
Snapshot powered by AI

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου τελέστηκε η κηδεία του 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στα Μακρίσια, στον δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην εξόδιο ακολουθία έδωσε το «παρών» και ο 53χρονος οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζε το παιδί. Άτομα από το περιβάλλον του αναφέρουν πως παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά το τραγικό συμβάν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 53χρονος συνελήφθη αρχικά, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Τετάρτης (29/4), στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Ο 13χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι μαζί με φίλο του, όταν το όχημα του 53χρονου ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Το δεύτερο παιδί κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση, ωστόσο ο 13χρονος, επιχειρώντας να παρακάμψει σταθμευμένο αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα.



Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί βαριά. Μεταφέρθηκε άμεσα στη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων, όπου οι γιατροί και οι διασώστες έδωσαν μάχη για περίπου μιάμιση ώρα προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Συμμαθητές, φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος, αφήνοντας λουλούδια και κεριά στη μνήμη του, ενώ βαρύ είναι το κλίμα και στο σχολείο του παιδιού, όπου κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία ψυχολόγου για τη στήριξη των μαθητών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
