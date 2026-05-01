Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Παιδιά κουβάλησαν το λευκό φέρετρο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης, τα Μακρίσια είπαν το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στα Μακρίσια τελέστηκε κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι.
  • Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου παρουσία πλήθους κόσμου και συμμαθητών του.
  • Οι συμμαθητές του φορούσαν μαύρα ρούχα, κρατούσαν πολύχρωμα τριαντάφυλλα και συνόδευσαν το λευκό φέρετρο.
  • Το δυστύχημα συνέβη στις 29 Απριλίου όταν το πατίνι συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα, με τον 13χρονο να τραυματίζεται σοβαρά και να μην επιβιώνει.
Snapshot powered by AI

Βαρύ είναι το πένθος στα Μακρίσια, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρέτησαν τον 13χρονο Κωνσταντίνο, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» για το τελευταίο αντίο.

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ 13ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΠΑΤΙΝΙ ΣΤΑ ΜΑΚΡΙΣΙΑ ΗΛΕΙΑΣ



Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των συμμαθητών του άτυχου παιδιού, οι οποίοι, φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας πολύχρωμα τριαντάφυλλα, βρέθηκαν στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον φίλο τους για τελευταία φορά. Η οικογένεια και οι φίλοι αποχαιρέτησαν το 13χρονο παιδί και με λευκά μπαλόνια.

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν όταν οι μαθητές, φορώντας μαύρα ρούχα, κουβάλησαν το λευκό φέρετρο του 13χρονου, αποχαιρετώντας τον για τελευταία φορά.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν το πατίνι που οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.

Παρά τη γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε πολύ σοβαρά τραύματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
