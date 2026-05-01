Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Παιδιά κουβάλησαν το λευκό φέρετρο

Βαρύ είναι το πένθος στα Μακρίσια, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρέτησαν τον 13χρονο Κωνσταντίνο, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.



Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» για το τελευταίο αντίο.





Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των συμμαθητών του άτυχου παιδιού, οι οποίοι, φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας πολύχρωμα τριαντάφυλλα, βρέθηκαν στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον φίλο τους για τελευταία φορά. Η οικογένεια και οι φίλοι αποχαιρέτησαν το 13χρονο παιδί και με λευκά μπαλόνια.

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν όταν οι μαθητές, φορώντας μαύρα ρούχα, κουβάλησαν το λευκό φέρετρο του 13χρονου, αποχαιρετώντας τον για τελευταία φορά.



Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν το πατίνι που οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.

Παρά τη γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε πολύ σοβαρά τραύματα.

Διαβάστε επίσης