Αρκούδες επιτέθηκαν σε δύο τουρίστριες στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone

Επίθεση από αρκούδες δέχθηκαν δύο τουρίστες, οι οποίες βρισκόταν στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone, σε μία από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές, ανέφερε το Associated Press, επικαλούμενο επίσημη δήλωση της Υπηρεσίας Εθνικού Πάρκου των ΗΠΑ.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ενδελεχής έρευνα για το περιστατικό για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες αυτής της «συνάντησης».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών, η διοίκηση του πάρκου αποφάσισε να κλείσει προσωρινά αρκετά μονοπάτια πεζοπορίας και αντικείμενα μέχρι το τέλος των ανακριτικών μέτρων.

Το τμήμα τόνισε ότι αυτό είναι το πρώτο περιστατικό με επίθεση αρκούδας στο Yellowstone το τρέχον 2026. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, μόνο μία τέτοια περίπτωση καταγράφηκε το 2025. Οι υπεύθυνοι του πάρκου υπενθύμισαν επίσης ότι το τελευταίο θανατηφόρο περιστατικό στην περιοχή σημειώθηκε το 2015.

Συνιστάται στους τουρίστες να ακολουθούν τους κανόνες απόστασης όταν συναντώνται με εκπροσώπους της πανίδας και να χρησιμοποιούν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως σπρέι κατά των αρκούδων.