Live Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν: Τιτανομαχία για μια θέση στον τελικό του Champions League
Το δεύτερο και καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Champions League καλούνται να κάνουν Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν απόψε το βράδυ στις 22:00.
Μετά τον ιστορικό πρώτο ημιτελικό στο Παρίσι, ο οποίος εξελίχθηκε σε επιθετικό κρεσέντο και ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό 5-4 υπέρ των Γάλλων, η ρεβάνς αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.
Οι δύο κορυφαίες ομάδες θα αναμετρηθούν στην «Αλιάντς Αρένα» του Μονάχου, με στόχο το «χρυσό» εισιτήριο για τον τελικό.
Ο νικητής του ζευγαριού θα βρει απέναντί του την Άρσεναλ, η οποία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον τελικό, αποκλείοντας την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Σε περίπτωση που οι Γερμανοί νικήσουν με ένα γκολ διαφορά, θα ακολουθήσει παράταση και, εφόσον δεν αναδειχθεί νικητής, η διαδικασία των πέναλτι.