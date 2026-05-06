Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν: Μάχη γιγάντων για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού - Η ώρα και το κανάλι
Πού θα δείτε τον σπουδαίο ημιτελικό του Champions League ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν.
Την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό του Champions League θα διεκδικήσουν το βράδυ της Τετάρτης (6/5, 22:00) η Μπάγερν και η Παρί Σεν Ζερμέν, με τον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό στο Παρίσι (5-4) να έχει μείνει στην ιστορία!
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Μόναχο με στόχο το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό, με τον νικητή να αντιμετωπίζει την Άρσεναλ, η οποία απέκλεισε χθες την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Φυσικά, η σειρά είναι νοκ άουτ, οπότε σε περίπτωση που το συνολικό σκορ μετά τα δύο 90λεπτα είναι ισόπαλο, θα ακολουθήσει παράταση και -αν χρειαστεί- πέναλτι.
Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD και το Mega.