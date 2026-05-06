Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν: Μάχη γιγάντων για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού - Η ώρα και το κανάλι

Την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό του Champions League θα διεκδικήσουν το βράδυ της Τετάρτης (6/5, 22:00) η Μπάγερν και η Παρί Σεν Ζερμέν, με τον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό στο Παρίσι (5-4) να έχει μείνει στην ιστορία!

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Μόναχο με στόχο το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό, με τον νικητή να αντιμετωπίζει την Άρσεναλ, η οποία απέκλεισε χθες την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Φυσικά, η σειρά είναι νοκ άουτ, οπότε σε περίπτωση που το συνολικό σκορ μετά τα δύο 90λεπτα είναι ισόπαλο, θα ακολουθήσει παράταση και -αν χρειαστεί- πέναλτι.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD και το Mega.