Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν: Βροχή τα γκολ και τα ρεκόρ στον μυθικό ημιτελικό του Champions League
Snapshot
- Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε τη Μπάγερν Μονάχου με σκορ 5
- 4 στον ημιτελικό του Champions League στο Παρκ ντε Πρενς.
Σε ένα από τα συγκλονιστικότερα παιχνίδια στην ιστορία του Champions League η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με το ασύλληπτο σκορ 5-4 στο Παρκ ντε Πρενς.
Οι δύο ομάδες προσέφεραν ένα απίστευτο θέαμα στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό, ο οποίος γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της διοργάνωσης.
Η ιστορική σημασία της αναμέτρησης αποτυπώνεται στα ρεκόρ που καταρρίφθηκαν:
- Πρόκειται πλέον για τον ημιτελικό με τα περισσότερα γκολ στα χρονικά του Champions League, ξεπερνώντας τις προηγούμενες επιδόσεις των επτά τερμάτων.
- Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που σε ημιτελική φάση και οι δύο ομάδες σκοράρουν τουλάχιστον τέσσερα γκολ.
- Τα πέντε γκολ που σημειώθηκαν μόνο στο πρώτο ημίχρονο αποτελούν νέο ρεκόρ παραγωγικότητας για το πρώτο σαρανταπεντάλεπτο αγώνα ημιτελικής φάσης.
- Για την Μπάγερν Μονάχου η βραδιά συνιστά τη χειρότερη φετινή αμυντική της επίδοση, καθώς μπήκε τέλος στο αήττητο σερί δεκαεννέα αγώνων που διατηρούσε από τον Ιανουάριο.
Επίσης καταγράφηκαν και άλλα σημαντικά στατιστικά όπως:
Τρία γκολ για την ίδια ομάδα στον ημιτελικό μετά από 45 λεπτά; Αυτό δεν είχε συμβεί από το 2014, όταν η Ρεάλ συνέτριψε... την Μπάγερν (3-0 στο ημίχρονο, 4-0 τελικό σκορ).
Με συνολικά εννέα γκολ, ο αγώνας κατατάχθηκε ως ο δεύτερος πιο παραγωγικός αγώνας νοκ άουτ του 21ου αιώνα. Το ρεκόρ σε αυτήν την κατηγορία παραμένει η αξέχαστη νίκη με 8-2 στη φούσκα της Λισαβόνας μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Μπαρτσελόνα το 2020.
Η τελευταία φορά που η Μπάγερν δέχτηκε 5 γκολ στην Ευρώπη ήταν το 1995, στο γήπεδο του σπουδαίου Άγιαξ Άμστερνταμ.
- Αυτή ήταν επίσης η τέταρτη φορά που η Παρί κατάφερε να βρει δίχτυα πέντε φορές στο Champions League αυτή τη σεζόν. Αυτό ισοφάρισε επίσης ένα ρεκόρ, καθώς η μόνη ομάδα που το είχε καταφέρει μέχρι τώρα ήταν η Λίβερπουλ τη σεζόν 2017-2018, η οποία ηττήθηκε στον τελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
