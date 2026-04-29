Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν: Βροχή τα γκολ και τα ρεκόρ στον μυθικό ημιτελικό του Champions League

Οι δύο ομάδες προσέφεραν ένα απίστευτο θέαμα στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό, ο οποίος γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της διοργάνωσης

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε τη Μπάγερν Μονάχου με σκορ 5
  • 4 στον ημιτελικό του Champions League στο Παρκ ντε Πρενς.
  • Ο αγώνας έσπασε το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ σε ημιτελικό του Champions League, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν τουλάχιστον τέσσερα γκολ η κάθε μία.
  • Στον πρώτο ημίχρονο σημειώθηκαν πέντε γκολ, νέο ρεκόρ για παραγωγικότητα σε ημιτελικό πρώτο 45λεπτο.
  • Η Μπάγερν υπέστη την χειρότερη αμυντική της εμφάνιση φέτος, διακόπτοντας αήττητο σερί 19 αγώνων από τον Ιανουάριο.
  • Η Παρί ισοφάρισε το ρεκόρ για πέντε γκολ σε μια σεζόν Champions League, επίδοση που είχε μόνο η Λίβερπουλ το 2017-2018.
  • 2018.
Σε ένα από τα συγκλονιστικότερα παιχνίδια στην ιστορία του Champions League η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με το ασύλληπτο σκορ 5-4 στο Παρκ ντε Πρενς.

Οι δύο ομάδες προσέφεραν ένα απίστευτο θέαμα στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό, ο οποίος γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η ιστορική σημασία της αναμέτρησης αποτυπώνεται στα ρεκόρ που καταρρίφθηκαν:

  • Πρόκειται πλέον για τον ημιτελικό με τα περισσότερα γκολ στα χρονικά του Champions League, ξεπερνώντας τις προηγούμενες επιδόσεις των επτά τερμάτων.
  • Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που σε ημιτελική φάση και οι δύο ομάδες σκοράρουν τουλάχιστον τέσσερα γκολ.
  • Τα πέντε γκολ που σημειώθηκαν μόνο στο πρώτο ημίχρονο αποτελούν νέο ρεκόρ παραγωγικότητας για το πρώτο σαρανταπεντάλεπτο αγώνα ημιτελικής φάσης.
  • Για την Μπάγερν Μονάχου η βραδιά συνιστά τη χειρότερη φετινή αμυντική της επίδοση, καθώς μπήκε τέλος στο αήττητο σερί δεκαεννέα αγώνων που διατηρούσε από τον Ιανουάριο.

Επίσης καταγράφηκαν και άλλα σημαντικά στατιστικά όπως:

  • Τρία γκολ για την ίδια ομάδα στον ημιτελικό μετά από 45 λεπτά; Αυτό δεν είχε συμβεί από το 2014, όταν η Ρεάλ συνέτριψε... την Μπάγερν (3-0 στο ημίχρονο, 4-0 τελικό σκορ).

  • Με συνολικά εννέα γκολ, ο αγώνας κατατάχθηκε ως ο δεύτερος πιο παραγωγικός αγώνας νοκ άουτ του 21ου αιώνα. Το ρεκόρ σε αυτήν την κατηγορία παραμένει η αξέχαστη νίκη με 8-2 στη φούσκα της Λισαβόνας μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Μπαρτσελόνα το 2020.

  • Η τελευταία φορά που η Μπάγερν δέχτηκε 5 γκολ στην Ευρώπη ήταν το 1995, στο γήπεδο του σπουδαίου Άγιαξ Άμστερνταμ.

  • Αυτή ήταν επίσης η τέταρτη φορά που η Παρί κατάφερε να βρει δίχτυα πέντε φορές στο Champions League αυτή τη σεζόν. Αυτό ισοφάρισε επίσης ένα ρεκόρ, καθώς η μόνη ομάδα που το είχε καταφέρει μέχρι τώρα ήταν η Λίβερπουλ τη σεζόν 2017-2018, η οποία ηττήθηκε στον τελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Διαβάστε επίσης

13:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Ματίας Λεσόρ αποκλειστικά στο ανανεωμένο OnSports: «Ο Θεός μου έστειλε την πρόκληση, έπρεπε να την ξεπεράσω»

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αναζητούμε κι άλλες ευκαιρίες για περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα»: Τι είπε ο Εμίρης του Κατάρ στον Μητσοτάκη

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Έρχονται αλλαγές για 295.000 δικαιούχους - Αναλυτικοί πίνακες

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στο σκαμνί 4 γονείς και 2 νηπιαγωγοί για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου

12:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν: Βροχή τα γκολ και τα ρεκόρ στον μυθικό ημιτελικό του Champions League - Βίντεο

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τα Φιλαράκια: Η «Φοίβη» αποκάλυψε το αστρονομικό ποσό που κερδίζουν οι πρωταγωνιστές, 20 χρόνια μετά το τέλος της σειράς

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτόγνωρη απόφαση της Ρωσίας: Χωρίς άρματα μάχης και βαρύ οπλοστάσιο η παρέλαση της 9ης Μαΐου

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Βαν «λαμπάδιασε» εν κινήσει στη Γρηγορίου Λαμπράκη

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Θεσμική παρακμή και υπονόμευση του κράτους δικαίου

12:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Σκιάθο: «Δεν περιμένουμε μεγαλύτερο από 5,2 Ρίχτερ» η πρόβλεψη Σκορδίλη

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι 6ου ορόφου

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Πού θα περάσεις ένα 3ημερο με άρωμα καλοκαιριού

12:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Απριλίου 2026: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Ποια παροχή δεν θα πληρωθεί

12:22LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους: Διαζύγιο για τον γνωστό ηθοποιό

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Το καρφί του Κάρολου στον Τραμπ: «Εάν δεν ήμασταν εμείς, οι Βρετανοί, θα μιλούσατε γαλλικά»

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι - Τι ισχύει

12:00ANNOUNCEMENTS

Απόφραξη αποχέτευσης -Πώς να κινηθείς άμεσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: Εντόπισε τη σύντροφό του νεκρή στο σπίτι τους

10:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποσότητα κοκαΐνης συμβατή με τοξικότητα που επιφέρει θάνατο βρέθηκε στη Μυρτώ

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Δασκάλα κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε 10χρονο – Τον αποκαλούσε τον «αγαπημένο» μαθητή της

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την ψυχρή εισβολή - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

11:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μου γύρισαν τα λείψανά τους σε παπουτσοθήκες»: Η άγνωστη ιστορία της τραγωδίας του Titan

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία διευθύντριας στον Κολωνό: Έρευνα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Τι απαντά για το «bullying»

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι 6ου ορόφου

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τα Φιλαράκια: Η «Φοίβη» αποκάλυψε το αστρονομικό ποσό που κερδίζουν οι πρωταγωνιστές, 20 χρόνια μετά το τέλος της σειράς

12:22LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους: Διαζύγιο για τον γνωστό ηθοποιό

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Βαρύ κατηγορητήριο για τον 89χρονο - Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και άλλα δύο κακουργήματα

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αναζητούμε κι άλλες ευκαιρίες για περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα»: Τι είπε ο Εμίρης του Κατάρ στον Μητσοτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ