Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν: Βροχή τα γκολ και τα ρεκόρ στον μυθικό ημιτελικό του Champions League

Snapshot Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε τη Μπάγερν Μονάχου με σκορ 5

4 στον ημιτελικό του Champions League στο Παρκ ντε Πρενς.

Ο αγώνας έσπασε το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ σε ημιτελικό του Champions League, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν τουλάχιστον τέσσερα γκολ η κάθε μία.

Στον πρώτο ημίχρονο σημειώθηκαν πέντε γκολ, νέο ρεκόρ για παραγωγικότητα σε ημιτελικό πρώτο 45λεπτο.

Η Μπάγερν υπέστη την χειρότερη αμυντική της εμφάνιση φέτος, διακόπτοντας αήττητο σερί 19 αγώνων από τον Ιανουάριο.

Η Παρί ισοφάρισε το ρεκόρ για πέντε γκολ σε μια σεζόν Champions League, επίδοση που είχε μόνο η Λίβερπουλ το 2017

2018.

Σε ένα από τα συγκλονιστικότερα παιχνίδια στην ιστορία του Champions League η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με το ασύλληπτο σκορ 5-4 στο Παρκ ντε Πρενς.

Οι δύο ομάδες προσέφεραν ένα απίστευτο θέαμα στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό, ο οποίος γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η ιστορική σημασία της αναμέτρησης αποτυπώνεται στα ρεκόρ που καταρρίφθηκαν:

Πρόκειται πλέον για τον ημιτελικό με τα περισσότερα γκολ στα χρονικά του Champions League, ξεπερνώντας τις προηγούμενες επιδόσεις των επτά τερμάτων.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που σε ημιτελική φάση και οι δύο ομάδες σκοράρουν τουλάχιστον τέσσερα γκολ.

Τα πέντε γκολ που σημειώθηκαν μόνο στο πρώτο ημίχρονο αποτελούν νέο ρεκόρ παραγωγικότητας για το πρώτο σαρανταπεντάλεπτο αγώνα ημιτελικής φάσης.

Για την Μπάγερν Μονάχου η βραδιά συνιστά τη χειρότερη φετινή αμυντική της επίδοση, καθώς μπήκε τέλος στο αήττητο σερί δεκαεννέα αγώνων που διατηρούσε από τον Ιανουάριο.

Επίσης καταγράφηκαν και άλλα σημαντικά στατιστικά όπως:

Τρία γκολ για την ίδια ομάδα στον ημιτελικό μετά από 45 λεπτά; Αυτό δεν είχε συμβεί από το 2014, όταν η Ρεάλ συνέτριψε... την Μπάγερν (3-0 στο ημίχρονο, 4-0 τελικό σκορ).

Με συνολικά εννέα γκολ, ο αγώνας κατατάχθηκε ως ο δεύτερος πιο παραγωγικός αγώνας νοκ άουτ του 21ου αιώνα. Το ρεκόρ σε αυτήν την κατηγορία παραμένει η αξέχαστη νίκη με 8-2 στη φούσκα της Λισαβόνας μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Μπαρτσελόνα το 2020.

Η τελευταία φορά που η Μπάγερν δέχτηκε 5 γκολ στην Ευρώπη ήταν το 1995, στο γήπεδο του σπουδαίου Άγιαξ Άμστερνταμ.

Αυτή ήταν επίσης η τέταρτη φορά που η Παρί κατάφερε να βρει δίχτυα πέντε φορές στο Champions League αυτή τη σεζόν. Αυτό ισοφάρισε επίσης ένα ρεκόρ, καθώς η μόνη ομάδα που το είχε καταφέρει μέχρι τώρα ήταν η Λίβερπουλ τη σεζόν 2017-2018, η οποία ηττήθηκε στον τελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

