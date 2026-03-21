Συγκλονιστικό βίντεο: Ιρανή κατέγραψε βομβαρδισμό με το κινητό της - Άγνωστη η τύχη της

Τη στιγμή ενός αμερικανο-ισραηλινου βομβαρδισμού σε μία γειτονιά της Τεχεράνης, κατέγραψε με το κινητό της τηλέφωνο μία Ιρανή, ωστόσο το βίντεό της που κάνει τον γύρο του κόσμου, έχει προκαλέσει ανησυχία για την τύχη της.

Στο βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα το AlJazeera, η γυναίκα με φωνή γεμάτη τρόμο, προσεύχεται ενώ βρίσκεται στη μέση ενός μπαράζ χτυπημάτων.

Η Ιρανή, που κανείς δεν γνωρίζει το πρόσωπό της, με το τηλέφωνό της να καταγράφει, καθώς γύρω της πέφτουν συντρίμμια, ξαφνικά βγάζει μία κραυγή και ύστερα σωπαίνει όταν χτυπάει η βόμβα. Το τηλέφωνό της σβήνει... και κανείς δεν γνωρίζει τι απέγινε...

