CENTCOM: Νέο βίντεο από τα πλήγματα στο Ιράν
Στις 18 Μαρτίου η CENTCOM ανακοίνωσε ότι από την έναρξη της Επιχείρησης «Επική Οργή» έχουν χτυπηθεί περισσότεροι από 7.800 στόχοι στο Ιράν
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιράν.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο από τις πολεμικές επιχειρήσεις. «Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποδυναμώνουν τις πολεμικές δυνατότητες του Ιράν, επιτιθέμενες σε στρατιωτικούς στόχους στο εσωτερικό της χώρας», ανέφερε η CENTCOM.
Στις 18 Μαρτίου η CENTCOM ανακοίνωσε ότι από την έναρξη της Επιχείρησης «Επική Οργή» έχουν χτυπηθεί περισσότεροι από 7.800 στόχοι στο Ιράν και έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 8.000 πτήσεις της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:16 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
13:43 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
13:22 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
10:20 ∙ LIFESTYLE
09:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
11:19 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ