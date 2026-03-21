Πυραυλικό χτύπημα στην Ντιμόνα ανατινάζει τα παράθυρα σπιτιού - Η αντίδραση της ιδιοκτήτριας

Το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα στο Ισραήλ για το χτύπημα στον πυρηνικό σταθμό του Νατάνζ , με πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της πόλης Ντιμόνα, που βρίσκεται στο νότιο Ισραήλ και φιλοξενεί στρατηγικές εγκαταστάσεις.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένας 10χρονος, από την πτώση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στη Ντιμόνα, που έπληξε απευθείας ένα κτίριο στην πόλη..

Βίντεο από το εσωτερικό ενός σπιτιού στη Ντιμόνα, δείχνει τη στιγμή της πρόσκρουσης του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς και την αντίδραση της ενοίκου του σπιτιού, να τρέχει έντρομη να κρυφτεί.

Video footage from inside a home in Dimona, Southern Israel, shows the moment that an Iranian medium-range ballistic missile struck a nearby residential area of the city, resulting in injured to at least 54. pic.twitter.com/H9DPdO4zJI — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

