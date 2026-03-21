Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κτά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με δύο βαλλιστικούς πυραύλους ενδιάμεσου βεληνεκούς (IRBM) κατά της κοινής αμερικανο-βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο Ντιέγκο Γκάρσια, στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal, που επικαλείται πολλαπλές πηγές εντός της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο πυραύλους απέτυχε κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ ο δεύτερος αναχαιτίστηκε από αμερικανικό αντιτορπιλικό που χρησιμοποίησε πύραυλο τύπου SM-3. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα εάν η αναχαίτιση ήταν επιτυχής. Κανένας από τους δύο πυραύλους δεν έπληξε τελικά τη βάση.

Το γεγονός αυτό θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό από στρατιωτικούς αναλυτές, καθώς η βάση του Ντιέγκο Γκάρσια βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων από το ιρανικό έδαφος. Μέχρι σήμερα, δεν είχε δημοσίως εκτιμηθεί ότι το Ιράν διαθέτει βαλλιστικά συστήματα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς ικανά να πλήξουν έναν τέτοιο στόχο.



Εάν η εκτόξευση επιβεβαιωθεί θα σηματοδοτεί μια ποιοτική αναβάθμιση των ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη στρατηγική ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Ινδικού Ωκεανού.

Η βάση του Ντιέγκο Γκάρσια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους των αμερικανικών και βρετανικών ενόπλων δυνάμεων στη συγκεκριμένη περιοχή, φιλοξενώντας, μεταξύ άλλων, βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς και υποβρύχια.

Διαβάστε επίσης