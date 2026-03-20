Μειώθηκε 95% η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ καθώς ο πόλεμος διακόπτει τη ροή πετρελαίου

Πλοίο στα Στενά του Ορμούζ το οποίο προσεγγίζεται από ιρανικό ελικόπτερο

Εικόνα παράλυσης παρουσιάζουν τα Στενά του Ορμούζ, μία νευραλγική αρτηρία για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, διαταράσσοντας τη ναυτιλία, αυξάνοντας το κόστος, αλλά και τους φόβους για παρατεταμένους κραδασμούς εφοδιασμού.

Υπό κανονικές συνθήκες, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου ρέει μέσω της πλωτής οδού, καθιστώντας οποιαδήποτε διαταραχή μείζονα παγκόσμια ανησυχία.

Ο αντίκτυπος στη θαλάσσια κίνηση από την έναρξη του πολέμου ήταν δραματικός.

Το στενό, το οποίο συνήθως δέχεται περίπου 120 διελεύσεις πλοίων την ημέρα, έχει σημειώσει σχεδόν ολική επιβράδυνση. Μεταξύ 1 και 19 Μαρτίου, οι μεταφορείς εμπορευμάτων πραγματοποίησαν μόλις 116 διελεύσεις συνολικά — πτώση περίπου 95%, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Kpler.

Από αυτές τις περιορισμένες μετακινήσεις, οι 71 ήταν πλοία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα περισσότερα από τα οποία ταξίδευαν ανατολικά έξω από το στενό, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εισερχόμενη κυκλοφορία έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό.

Αποκλεισμός του Ορμούζ — βασικοί αριθμοί

Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG ρέει μέσω του στενού σε καιρό ειρήνης

Πτώση 95% στη ναυτιλιακή κίνηση μεταξύ 1-19 Μαρτίου

23 πλοία δέχθηκαν επίθεση, συμπεριλαμβανομένων 11 δεξαμενόπλοιων

8 νεκροί, 4 αγνοούμενοι, 10 τραυματίες

20.000 άτομα επηρεάζονται σε όλες τις θαλάσσιες επιχειρήσεις

3.200 πλοία αυτή τη στιγμή στην περιοχή

250 πετρελαιοφόρα κολλημένα στον Κόλπο (5% της παγκόσμιας χωρητικότητας)

Αύξηση 87% στις τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων

Κόστος αποστολής αργού έως και 10 δολάρια το βαρέλι

20.000 ναυτικοί εγκλωβισμένοι

Η κλίμακα των καθυστερήσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών είναι σημαντική.

Περίπου 20.000 ναυτικοί, μαζί με επιβάτες, λιμενεργάτες και πληρώματα ανοικτής θαλάσσης, επηρεάζονται αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή, εκτιμά ο ΙΜΟ. Τουλάχιστον 3.200 πλοία είναι παρόντα, έως και τα δύο τρίτα από αυτά μεγάλα εμπορικά πλοία που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο.

Η ναυτιλιακή εταιρεία συμβούλων Clarksons είπε ότι υπήρχαν περίπου 250 πετρελαιοφόρα στον Κόλπο από τις 18 Μαρτίου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το πέντε τοις εκατό της παγκόσμιας χωρητικότητας δεξαμενόπλοιων αργού - ένα σημάδι του πόση προσφορά έχει ουσιαστικά μπλοκάρει.

(Πληροφορίες από AFP)

