ΗΠΑ: Αίρουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο για 30 ημέρες

Βρετανικό τάνκερ πλέει στον Περσικό Κόλπο και δίπλα του βρίσκεται ταχύπλοο του Ναυτικού του Ιράν

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα άρουν προσωρινά τις κυρώσεις στο πετρέλαιο από το Ιράν για 30 ημέρες, με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ να διευκρινίζει ότι η προσωρινή άδεια δεν αφορά νέες παραγγελίες.

Νωρίτερα ωστόσο, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν έχει πλεόνασμα αργού πετρελαίου να προσφέρει στις διεθνείς αγορές.

«Επί του παρόντος, το Ιράν ουσιαστικά δεν έχει πλεονάζον αργό πετρέλαιο στο νερό ή για προμήθεια σε άλλες διεθνείς αγορές και η δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ έχει αποκλειστικά ως στόχο να δώσει ελπίδα στους αγοραστές», έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου, Σαμάν Γκοντούσι.

