Τραμπ: Εξετάζει «να περιορίσει» τον πόλεμο και να αφήσει την κρίση για το Ορμούζ σε «άλλα έθνη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο «να περιορίσουν» τον πόλεμό του με το Ιράν.

Λέει ότι άλλα έθνη θα πρέπει να φυλάνε και να αστυνομεύουν τα Στενά του Ορμούζ όπως απαιτείται, αφού οι επιθέσεις του στη χώρα ώθησαν το Ιράν να στοχεύσει πλοία στην κρίσιμη παγκόσμια ναυτιλιακή οδό.

Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν «αν τους ζητηθεί», αλλά αυτό «δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο», λέει, αποκαλώντας το «μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση» για αυτά τα έθνη.

«Πλησιάζουμε πολύ στην επίτευξη των στόχων μας καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας προσπάθειες στη Μέση Ανατολή σε σχέση με το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν», έγραψε ο Τραμπ.

«Το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσεται και να αστυνομεύεται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που το χρησιμοποιούν - Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το κάνουν! Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους για το Ορμούζ, αλλά δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν. Είναι σημαντικό ότι θα είναι μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για αυτές».

