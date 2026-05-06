Απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη, στις 13 Μαΐου

Συγκέντρωση στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος

Newsbomb

Απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη, στις 13 Μαΐου
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εικοσιτετράωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 13 Μαΐου 2026 κήρυξε η ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που θα ορίσουν τα νομαρχιακά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας.

- Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

- Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση.

- Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.

- Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.

- Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

- Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.

- Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

- Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου.

- Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 32χρονη μητέρα: Πέθανε από ανεύρισμα πέντε μήνες μετά την γέννηση της κόρης της

21:29ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» τάνκερ που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδες επιτέθηκαν σε δύο τουρίστριες στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone

21:11LIFESTYLE

Μπόνι Τάιλερ: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Έκλεψαν ξαπλώστρες από beach bar με φορτηγό - Βίντεο

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τροχαίο που «όπλισε» το χέρι του 54χρονου, τα περιοριστικά μέτρα και οι απειλές

21:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν: Τιτανομαχία για μια θέση στον τελικό του Champions League

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χτύπησε στόχο στη Βυρητό μετά από ένα μήνα

20:53LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Η ζωή του γίνεται ντοκιμαντέρ - Σπάνιο υλικό από την καλλιτεχνική του διαδρομή

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κρατάω το λόγο μου, ελπίζω όλοι να τον κρατήσουν»

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Miss Bum Bum «σπάει» το αυτοκίνητο του συζύγου της σε κρίση ζήλιας - «Καλές πωλήσεις, θεατρίνε»

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Αυξήθηκαν σε πέντε τα κρούσματα – Ζευγάρι που παρατηρούσε πουλιά ευθύνεται για την διασπορά στο κρουαζιερόπλοιο;

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέα συνομιλία Μακρόν με Πεζεσκιάν για τα Στενά του Ορμούζ

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα στο ΕΚΠΑ - Ποιοι έδωσαν το παρών - Βίντεο και εικόνες

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας: Αποκτά αναβαθμισμένη πολιτική σημασία – Τι αναφέρει η Κοινή Διακήρυξη

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας: Πρόταση για την Ενεργειακή Απόδοση και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη, στις 13 Μαΐου

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση ΠΟΥ για την παραλλαγή «Άνδεις»: Το πιο θανατηφόρο στέλεχος του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο

20:01LIFESTYLE

Μιχάλης Ρακιντζής για Eurovision: «Δεν ασχολούμαι με αυτό, πήγα μία βραδιά και έφυγα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών - Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα

20:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: To Game 3 της σειράς στo καυτό «Telekom Center Athens»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τροχαίο που «όπλισε» το χέρι του 54χρονου, τα περιοριστικά μέτρα και οι απειλές

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κρατάω το λόγο μου, ελπίζω όλοι να τον κρατήσουν»

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

19:14LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το πρώτο βίντεο του Akyla από την πρόβα - Τα 30'' που μας έδωσαν μία «γεύση» από τον Α' Ημιτελικό

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση ΠΟΥ για την παραλλαγή «Άνδεις»: Το πιο θανατηφόρο στέλεχος του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Όταν ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα έλεγε ότι «για το τροχαίο ευθύνεται 100% ο δρόμος» - Πυροβόλησε 6 φορές το 20χρονο παιδί και μετά τον κλωτσούσε - Το χρονικό της ειδεχθούς εκτέλεσης

20:53LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Η ζωή του γίνεται ντοκιμαντέρ - Σπάνιο υλικό από την καλλιτεχνική του διαδρομή

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στη Γαλλία: Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού - Ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Hondius

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Έκλεψαν ξαπλώστρες από beach bar με φορτηγό - Βίντεο

21:11LIFESTYLE

Μπόνι Τάιλερ: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην Αττική για δύο μέρες: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στον ανακριτή ο πατέρας και η αδερφή της Μυρτούς - «Έπεσε θύμα εκμετάλλευσης»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη, στις 13 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ