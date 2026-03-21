Eπίθεση σε μη επανδρωμένο επιβατηγό πλοίο στο νησί Χαργκ

Σε αυτή τη δορυφορική φωτογραφία της Planet Labs PBC, φαίνεται το νησί Χαργκ του Ιράν στις 26 Φεβρουαρίου 2026

Στοχος επίθεσης έγινε το επιβατηγό πλοίο «Permisa» στο λιμάνι του νησιού Khark, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ανέφερε ότι το επιβατηγό πλοίο που μεταφέρει περίπου 350 επιβάτες ανά ταξίδι, ήταν κενό επιβατών τη στιγμή του συμβάντος.

Η έκθεση αναφέρει ότι το επιβατηγό πλοίο «Permisa» ταξίδευε στη γραμμή Kharg-Genaveh.

Η εφημερίδα Shargh ανέφερε επίσης την επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε δύο προβλήτες επιβατών και ψαρέματος στο Bushehr.

Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ στο Μπουσέρ του Ιράν, στις 7 Δεκεμβρίου 2025 Planet Labs PBC

Σύμφωνα με την εφημερίδα η επίθεση έγινε το πρωί του Σαββάτου και πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως χτυπήθηκε μία επιβατική προβλήτα και προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις και τα επιβατηγά πλοία, ενώ για την επίθεση σε προβλήτα ψαρέματος μέρος του αλιευτικού εξοπλισμού και ο χώρος πρόσδεσης των σκαφών υπέστησαν ζημιές και ορισμένα σκάφη καταστράφηκαν.

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου Khatam al-Anbia, αναφερόμενος σε αυτό που αποκάλεσε στόχευση ιδιωτικών σκαφών και μεταφοράς επιβατών στον Περσικό Κόλπο, είπε ότι εάν επαναληφθούν αυτές οι επιθέσεις, «θα ληφθούν σοβαρά και αντίμετρα», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars που συνδέεται με το IRGC.

