Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέρριψαν ένα ισραηλινό F-16

«Ένα εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκει στο σιωνιστικό καθεστώς χτυπήθηκε στις 3:45 π.μ. στο κεντρικό Ιράν », ανακοίνωσε η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύτηκε εναντίον ενός από τα αεροσκάφη του κατά τη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν, χωρίς να διευκρινίσει τον τύπο. Πρόσθεσε ότι «δεν προκλήθηκε καμία ζημιά στο αεροσκάφος ». Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για το ίδιο περιστατικό.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης μια εικόνα , της οποίας η αυθεντικότητα δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί, που έδειχνε καπνό στον ουρανό, υποστηρίζοντας ότι ένα άλλο αεροσκάφος είχε γίνει στόχος, χωρίς να διευκρινίζουν τον τύπο του ή αν ανήκε στο Ισραήλ ή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων στην Τεχεράνη

Στον αντίποδα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, στοχοποιήθηκαν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βασικών εξαρτημάτων για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίες ανήκουν στον μηχανισμό ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος», έγραψε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός , αναφερόμενος σε μια «επιχείρηση μεγάλης κλίμακας».

Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν ήταν ένα συγκρότημα αφιερωμένο στην παραγωγή και ανάπτυξη εξαρτημάτων βαλλιστικών πυραύλων, μια εγκατάσταση αποθήκευσης και μια εγκατάσταση του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας υπεύθυνη για την παραγωγή καυσίμων πυραύλων. «Αυτές οι επιθέσεις μειώνουν σημαντικά την ικανότητα του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος να συνεχίσει να παράγει βασικά εξαρτήματα βαλλιστικών πυραύλων σε αυτές τις εγκαταστάσεις », δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

