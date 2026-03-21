Reuters: Οι ΗΠΑ αρχίζουν και χάνουν τον έλεγχο του πολέμου του Ιράν

Snapshot Η σύγκρουση στο Ιράν έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών της ενέργειας και οικονομικές πιέσεις παγκοσμίως.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό Κόλπο, απομακρυνόμενες από τους παραδοσιακούς τους συμμάχους.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει δυσκολίες στην διαχείριση της κρίσης και βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι για την επόμενη στρατηγική κίνηση.

Μια κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη εμπλοκή και πολιτική αντίθεση στις ΗΠΑ.

Η συνέχιση της κρίσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πολιτική υποστήριξη του Τραμπ από το κίνημα MAGA λόγω των αυξανόμενων τιμών καυσίμων και της στρατιωτικής δέσμευσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα της σύγκρουσης με το Ιράν, αντιμετωπίζοντας μια κατάσταση που φαίνεται να ξεφεύγει από τον έλεγχό του, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Οι διεθνείς τιμές της ενέργειας αυξάνονται σημαντικά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απομονώνονται από τους παραδοσιακούς συμμάχους τους, με την ανάπτυξη περισσότερων στρατιωτικών δυνάμεων να βρίσκεται σε εξέλιξη, παρά τις αρχικές υποσχέσεις του Τραμπ για σύντομη και περιορισμένη στρατιωτική δράση.

Η συνεχιζόμενη ένταση στο Ιράν έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας οικονομικές πιέσεις. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται από τους παραδοσιακούς τους συμμάχους, καθώς η στρατιωτική παρουσία ενισχύεται με νέες δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο. Αυτή η εξέλιξη ανατρέπει τις αρχικές δεσμεύσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για μια γρήγορη και περιορισμένη επιχείρηση.

Ο Ααρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής για θέματα Μέσης Ανατολής, σχολίασε ότι ο Τραμπ φαίνεται «παγιδευμένος» στην κρίση, χωρίς σαφή τρόπους να αποχωρήσει. Από την άλλη πλευρά, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα, με την εξουδετέρωση κορυφαίων ηγετών του Ιράν, την καταστροφή τμήματος του ιρανικού ναυτικού και τη μείωση της ικανότητας εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Τραμπ βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι όσον αφορά την επόμενη στρατηγική του κίνηση. Μια κλιμάκωση μπορεί να περιλαμβάνει επιθέσεις σε ενεργειακούς κόμβους όπως το νησί Χαργκ ή την ανάπτυξη στρατευμάτων κατά μήκος των ιρανικών ακτών για τον εντοπισμό εκτοξευτών πυραύλων. Ωστόσο, μια τέτοια στρατηγική θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή, που ενδέχεται να συναντήσει αντίθεση από την αμερικανική κοινή γνώμη.

Αντιθέτως, μια πρόωρη αποχώρηση ή η κήρυξη νίκης θα μπορούσε να δυσαρεστήσει τους συμμάχους στον Κόλπο, αφήνοντας την περιοχή ευάλωτη σε ένα Ιράν που, παρά την αποδυνάμωση, παραμένει απειλητικό, με δυνατότητες να επηρεάσει τις θαλάσσιες μεταφορές και να επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος, παρά τις αρνήσεις της Τεχεράνης.

Η εξέλιξη της κρίσης δοκιμάζει και τη στήριξη του Τραμπ από το κίνημα MAGA. Παρότι η βάση παραμένει πιστή, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η συνέχιση της ανόδου στις τιμές των καυσίμων και η περαιτέρω στρατιωτική συμμετοχή θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την υποστήριξη αυτή, δημιουργώντας νέα πολιτικά διλήμματα για τον πρώην πρόεδρο.

