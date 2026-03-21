Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

Η Monica Witt, 46 ετών, υπηρέτησε για περισσότερα από δέκα χρόνια ως ειδικός στην αντικατασκοπεία και θεωρούνταν διακεκριμένο στέλεχος του αμερικανικού στρατού, πριν στρατολογηθεί από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης

Δημήτρης Δρίζος

Μια πρώην αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, που πέρασε στην πλευρά του Ιράν, προκαλεί έντονη ανησυχία στις δυτικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες φοβούνται ότι μπορεί να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά «κρυφά όπλα» της Τεχεράνης.

Η Monica Witt, 46 ετών, υπηρέτησε για περισσότερα από δέκα χρόνια ως ειδικός στην αντικατασκοπεία και θεωρούνταν διακεκριμένο στέλεχος του αμερικανικού στρατού, πριν στρατολογηθεί από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το 2013 αυτομόλησε στο Ιράν, εκφράζοντας μάλιστα τον ενθουσιασμό της όταν εγκρίθηκε η βίζα της, ενημερώνοντας τον χειριστή της ότι «επιστρέφει σπίτι».

Φόβοι για ενεργό ρόλο σε επιχειρήσεις του Ιράν

Περισσότερο από μία δεκαετία μετά, και ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με επιθέσεις μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η Witt εξακολουθεί να παίζει ενεργό ρόλο.

Εκτιμάται ότι ενδέχεται να συμβάλλει στον σχεδιασμό στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ιράν, αξιοποιώντας την εκ των έσω γνώση που διαθέτει για τις αμερικανικές τακτικές και τα συστήματα παρακολούθησης.

Η αυτομόλησή της χαρακτηρίστηκε μία από τις σοβαρότερες προδοσίες των τελευταίων ετών, καθώς είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες για Αμερικανούς πράκτορες και μεθόδους κατασκοπείας.

Πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών είχε εκτιμήσει ότι το επίπεδο κινδύνου που μπορούσε να προκαλέσει στις ΗΠΑ έφτανε το «επτά ή οκτώ» σε κλίμακα δέκα βαθμών.

Από το Τέξας στα πεδία πολέμου

Η Witt γεννήθηκε στο Ελ Πάσο το 1979 και κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία σε ηλικία 18 ετών, μετά τον θάνατο της μητέρας της και τη διάλυση των οικογενειακών δεσμών.

Εξελίχθηκε σε αναλύτρια κρυπτολογίας, συμμετέχοντας σε αποστολές ηλεκτρονικής παρακολούθησης και λαμβάνοντας σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και το Μετάλλιο Αεροπορίας.

Σπούδασε φαρσί στην Καλιφόρνια, αναπτύχθηκε επιχειρησιακά στη Σαουδική Αραβία το 2002 και αργότερα υπηρέτησε στο Ιράκ το 2005, σε μία από τις πιο αιματηρές περιόδους του πολέμου. Εκεί ξεκίνησε και το ενδιαφέρον της για το Ισλάμ.

Η σταδιακή ριζοσπαστικοποίηση

Μετά την αποχώρησή της από τον στρατό το 2008, εργάστηκε σε ιδιωτικές εταιρείες άμυνας και το 2011 ξεκίνησε σπουδές Μέσης Ανατολής.

Συμφοιτητές της την περιγράφουν ως μια απομονωμένη και εσωστρεφή προσωπικότητα, που εξέφραζε ολοένα και πιο έντονη απογοήτευση για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφερόταν συχνά σε εγκλήματα πολέμου που, όπως ισχυριζόταν, είχε δει, ενώ σε συζητήσεις υιοθετούσε επιχειρήματα που ταυτίζονταν με την ιρανική προπαγάνδα.

Το ταξίδι που άλλαξε τα πάντα

Η καθοριστική στροφή ήρθε το 2012, όταν ταξίδεψε στην Τεχεράνη για να συμμετάσχει σε συνέδριο, το οποίο αργότερα συνδέθηκε με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Εκεί γνώρισε πράκτορες και ξεκίνησε η διαδικασία στρατολόγησής της. Παράλληλα, εμφανίστηκε στην ιρανική κρατική τηλεόραση, όπου επαινούσε το Ισλάμ και δήλωνε ότι μελέτησε το Κοράνι για να «κατανοήσει καλύτερα τον εχθρό».

Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ, ασπάστηκε το Ισλάμ, φόρεσε χιτζάμπ και ξεκίνησε τις διαδικασίες για να εγκατασταθεί μόνιμα στο Ιράν.

Η φυγή και οι κατηγορίες για κατασκοπεία

Το 2013, αφού εγκρίθηκε η βίζα της, ταξίδεψε αρχικά στο Ντουμπάι και από εκεί στην Τεχεράνη, χωρίς επιστροφή.

Οι αμερικανικές αρχές την κατηγόρησαν ερήμην για κατασκοπεία, υποστηρίζοντας ότι παρέδωσε κρίσιμες πληροφορίες που έθεσαν σε κίνδυνο επιχειρήσεις και ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν της παρείχε στέγαση και εξοπλισμό για να συνεχίσει τη δράση της.

Άφαντη αλλά επικίνδυνη

Σήμερα, με την ένταση στην περιοχή να κλιμακώνεται και το Ιράν να προχωρά σε επιθέσεις και κυβερνοεπιχειρήσεις, οι φόβοι εντείνονται ότι η γνώση της Witt εξακολουθεί να αξιοποιείται.

Παραμένει στη λίστα των πλέον καταζητούμενων του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των ΗΠΑ και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το 2019.

Όσοι τη γνώριζαν, ωστόσο, υποστηρίζουν πως τα σημάδια υπήρχαν από νωρίς. Όπως λένε, η πορεία της ίσως να μην ήταν τελικά τόσο απρόβλεπτη όσο φαινόταν.

Σχόλια
