CBS: Αυξάνονται οι στρατιωτικές κινήσεις για πιθανή επέμβαση στο Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την αποστολή περίπου 2.500 πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις του.

Οι ενισχύσεις από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία και οι πρώτες δυνάμεις πεζοναυτών αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή εντός ημερών έως ενός μήνα.

Υπό εξέταση είναι και η πιθανή επιχείρηση ανάκτησης αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από το Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν τη στρατιωτική δυνατότητα να καταλάβουν το νησί Χαργκ εάν δοθεί σχετική εντολή, στο πλαίσιο απειλών για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει την πιθανότητα ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο CBS. Η πληροφορία αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη δήλωσή του, όπου ανέφερε ότι δεν σκοπεύει να στείλει στρατεύματα, προσθέτοντας μάλιστα πως ακόμη κι αν είχε λάβει τέτοια απόφαση, δεν θα την ανακοίνωνε δημόσια.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι περίπου 2.500 πεζοναύτες, συνοδευόμενοι από το αμφίβιο επιθετικό πλοίο Boxer και άλλα πολεμικά σκάφη, πρόκειται να αναπτυχθούν στην περιοχή. Παράλληλα, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι η αποστολή εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Ενισχύσεις από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία κατευθύνονται ήδη προς τη Μέση Ανατολή, ενώ σύμφωνα με το CBS, οι πρώτες δυνάμεις πεζοναυτών που αναχώρησαν από την Ιαπωνία αναμένεται να φτάσουν εντός πέντε έως επτά ημερών. Το κύριο σώμα των περίπου 2.500 πεζοναυτών εκτιμάται ότι θα φτάσει σε χρονικό ορίζοντα περίπου ενός μήνα.

Ο σχεδιασμός, όπως αναφέρεται, επικεντρώνεται και στην πιθανή εμπλοκή της Κοινής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, μιας επίλεκτης μονάδας που αναλαμβάνει κρίσιμες και ευαίσθητες αποστολές, ιδίως σε θέματα αποτροπής της διάδοσης πυρηνικών όπλων.

Παράλληλα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο επιχείρησης για την ανάκτηση αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, επιβεβαίωσε ότι αυτή η επιλογή παραμένει υπό εξέταση.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι το υλικό αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαχειριστεί, καθώς πρόκειται για αέριο εξαφθοριούχου ουρανίου εμπλουτισμένο σε υψηλό ποσοστό. Τόνισε ότι, αν και δεν είναι αδύνατο να μεταφερθεί, μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο πεδίο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, δηλώνοντας πως δεν γίνεται να συμφωνηθεί παύση εχθροπραξιών όταν ο αντίπαλος βρίσκεται σε φάση ήττας.

Νωρίτερα είχε εξαπολύσει νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τους συμμάχους για διστακτικότητα ως προς τη συμμετοχή τους στη σύγκρουση και τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Τέλος, σύμφωνα με το Axios, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τη στρατιωτική δυνατότητα να καταλάβουν το νησί Χαργκ ανά πάσα στιγμή, εφόσον δοθεί σχετική εντολή από τον πρόεδρο, στο πλαίσιο των απειλών για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αν το Ιράν συνεχίσει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

