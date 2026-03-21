«Εκατοντάδες μαχητικά πάνω από το Ιράν κάθε στιγμή»: Πώς γίνεται ο αεροπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ

Με τις ιρανικές αεράμυνες ανήμπορες πλέον να αντιδράσουν στα αμερικανικά και ισραηλινά χτυπήματα, καθώς σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ «η αεροπορία και το ναυτικό της χώρας έχουν εξαφανιστεί, οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί και η αντιαεροπορική τους τεχνολογία έχει αποδεκατιστεί», ενδιαφέρον έχει η επιχειρησιακή αποτύπωση της δράσης των δυνάμεων ΗΠΑ - Ισραήλ.

Εξ αρχής οι συντονισμένες αμερικανο-ισραηλινές δυνάμεις είχαν σχεδιάσει «άνευ προηγουμένου» επιχειρήσεις για να εδραιώσουν τη στρατιωτική τους υπεροχή επί του Ιράν, να καταστρέψουν τους εκτοξευτές πυραύλων και τα στρατιωτικά εργοστάσιά του και να αποκτήσουν τον έλεγχο του εναέριου χώρου του αντιπάλου τους.



Ποτέ στο παρελθόν οι πιλότοι της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και οι αξιωματικοί της στρατιωτικής αντικατασκοπείας δεν είχαν διεξάγει επιχείρηση τέτοιας κλίμακας, ενώ για να βρει κανείς κάτι συγκρίσιμο στην ιστορία της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας θα έπρεπε να ανατρέξει αρκετές δεκαετίες πίσω.

Πρόσφατα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι μόλις επιτευχθεί η αεροπορική υπεροχή, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν ελεύθερο πεδίο δράσης για να συνεχίσουν την εκστρατεία που ξεκίνησαν το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, με στόχο την καταστροφή των εκτοξευτών πυραύλων και των εγκαταστάσεων κατασκευής του Ιράν.

«Θα χρησιμοποιήσουμε βόμβες ακριβείας βάρους 500, 1.000 και 2.000 λιβρών [έως περίπου 900 κιλά], καθοδηγούμενες από GPS και λέιζερ, από τις οποίες διαθέτουμε σχεδόν απεριόριστο απόθεμα», δήλωσε ο Hegseth.



Κατανομή αρμοδιοτήτων

«Περίπου εκατό αεροσκάφη είναι έτοιμα να απογειωθούν από το Ισραήλ κάθε έξι ώρες. Πιθανότατα υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες πάνω από το Ιράν ανά πάσα στιγμή. Είναι ένα εργοστάσιο», δήλωσε ένας Ισραηλινός στρατηγός της εφεδρείας.

Τα αεροσκάφη τους ανεφοδιάζονται με καύσιμα από αμερικανικά ιπτάμενα τάνκερ εν πτήσει, επιτρέποντάς τους να εκτελούν εξάωρες εναλλαγές και να διατηρούν μεγάλους χρόνους παραμονής πάνω από το Ιράν. Αυτό είναι σημαντικό για μια πολεμική αεροπορία με μόλις μερικές εκατοντάδες αεροσκάφη, «και οι πιλότοι πρέπει να κοιμηθούν», πρόσθεσε ο πρώην αξιωματικός.

Στο Τελ Αβίβ, ένα άλλο «εργοστάσιο» ενημερώνει συνεχώς τους στόχους του στρατού. Μια μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, που αποτελείται από αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών και της πολεμικής αεροπορίας, αναθέτει στους πιλότους, μερικές φορές για λίγα μόνο λεπτά, να «επιτεθούν ανά ομάδες» στους στόχους στο Ιράν. Αυτές οι ομάδες διαχειρίζονται και ενημερώνουν τακτικά «τράπεζες στόχων», οι οποίες συγκροτούνται κυρίως με πληροφορίες που συλλέγουν τα μαχητικά F-35 εν πτήσει.



Η αμερικανική και η ισραηλινή αεροπορία, οι οποίες εκπαιδεύονται από κοινού εδώ και τρεις δεκαετίες και χρησιμοποιούν τον ίδιο εξοπλισμό, έχουν μοιράσει τον ιρανικό εναέριο χώρο, τις διαδρομές εισόδου και τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν. Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει αναλάβει την κάλυψη της Τεχεράνης και του βορρά της χώρας, όπου έχει πραγματοποιήσει πολλές επιθέσεις εναντίον κέντρων διοίκησης, αναγκάζοντας τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να αναθέσουν την πλήρη επιχειρησιακή εξουσία σε αξιωματικούς των επαρχιών, σύμφωνα με το Ισραήλ και την ιρανική κυβέρνηση.

Έχει επίσης πραγματοποιήσει στοχευμένες δολοφονίες στην πρωτεύουσα και έχει χτυπήσει πολιτικούς στόχους, ενώ παράλληλα χτυπά αποθέματα πυραύλων που βρίσκονται αλλού.

Ο αμερικανικός στρατός, εν τω μεταξύ, έχει επικεντρώσει την ανώτερη δύναμη πυρός του στο νότιο Ιράν και σε στόχους στη θάλασσα. Στόχος του είναι να προστατεύσει τις συμμαχικές μοναρχίες του Κόλπου από πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς και από το ιρανικό ναυτικό.

Η αμερικανική πολεμική αεροπορία είχε προηγουμένως αναπτύξει αεροσκάφη πάνω από το Ιράν: μαχητικά F-22 stealth, ικανά να διεισδύσουν βαθιά στο ιρανικό έδαφος, καθώς και βομβαρδιστικά B-2, εξοπλισμένα με πυρομαχικά βαθιάς διείσδυσης, τα οποία είναι ικανά να καταστρέψουν εκτοξευτές πυραύλων και εργοστάσια κρυμμένα υπόγεια, τα οποία το Ισραήλ δεν είχε καταφέρει να φτάσει κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιουνίου 2025.

Η κατάσταση σήμερα

Με όλα τα παραπάνω δεδομένα τα αμερικανικά και ισραηλινά μαχητικά μοιάζουν με «γεράκια» που πετούν πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης και άλλων ιρανικών πόλεων αναμένοντας την στιγμή που θα χτυπήσουν.

Πόση ώρα βρίσκεται εν πτήσει κάθε ένα από τα ισραηλινά ή τα αμερικανικά μαχητικά; Η απάντηση είναι δύσκολη, αφού οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες είναι απόρρητες;

Έμπειροι αναλυτές ανέφεραν στο Newsbomb ότι στο παρελθόν έχει καταγραφεί 9ωρη συνεχής πτήση από μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος, συνεπώς μπορεί κάποιος να εξάγει το συμπέρασμα ότι οι πιλότοι και τα αεροσκάφη έχουν καταγράψει πολλές ώρες συνεχόμενης πτήσης δεδομένων και των πολλών αμερικανικών ιπτάμενων τάνκερ ανεφοδιασμού καυσίμου.

Το Ισραήλ διαθέτει περίπου 260 μαχητικά αεροσκάφη. Πολλά εξ αυτών είναι διθέσια, όπως τα F-16 και τα F-15. Στα συγκεκριμένα αεροσκάφη ο έλεγχος του μαχητικού μπορεί να ασκείται τόσο από τον χειριστή όσο και από τον πιλότο που κάθεται πίσω, δηλαδή στη θέση του συγκυβερνήτη. Οπότε, καθόλου δεν θα πρέπει να αποκλείεται, ειδικά για τα πληρώματα των μαχητικών αεροσκαφών του Ισραήλ, να επιτυγχάνεται μεγάλος χρόνος παραμονής πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν με την εναλλαγή των δύο χειριστών στον έλεγχο του μαχητικού ώστε εκ περιτροπής ο ένας από τους δύο πιλότους να ξεκουράζεται λίγο.

Οσο για τον αριθμό των πιλότων του Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι ουδείς μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια τα άκρως απόρρητα στοιχεία, εκτιμάται ότι σε κάθε μαχητικό αεροσκάφος του Ισραήλ αντιστοιχούν έξι πιλότοι, οι οποίοι στις πολεμικές συνθήκες των τελευταίων 20 ημερών είναι βέβαιον ότι εναλλάσσονται.

Με πληροφορίες από LeMonde

Διαβάστε επίσης