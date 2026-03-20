Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι μετέφερε στην Ευρώπη όλο το προσωπικό της αποστολής του στο Ιράκ

Η αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ μετέφερε με ασφάλεια όλο το προσωπικό της από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Συμμαχία.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ιράκ και όλους τους Συμμάχους που συνέβαλαν στην ασφαλή μεταφορά του προσωπικού του ΝΑΤΟ από το Ιράκ», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αμερικανός πτέραρχος Alexus Grynkewich, Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του NATO.

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, η αποστολή παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και δεν συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις.

«Η αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ θα συνεχίσει να λειτουργεί από τη Διοίκηση Συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων Νάπολης», προστίθεται στην ανακοίνωση.