Οι ΗΠΑ αποστέλλουν χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τρεις εβδομάδες νωρίτερα

Οι ΗΠΑ αποστέλλουν χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα από ότι ήταν προγραμματισμένο, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το πολεμικό πλοίο USS Boxer του αμερικανικού ναυτικού, το οποίο μεταφέρει τη Μονάδα Πεζοναυτών, αναχωρεί από τα δυτικά της χώρας, δήλωσε ένας ανώνυμος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων δεν αφορά το ίδιο το Ιράν, αλλά για να ενισχύσουν την ικανότητα για μελλοντικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, δεν επιβεβαίωσαν ποιος θα είναι ο ρόλος των επιπλέον στρατευμάτων.

Το αμερικανικό δίκτυο NBC News ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι περίπου 2.500 επιπλέον πεζοναύτες και 2.500 ναύτες θα αποσταλούν στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν στέλνει στρατεύματα πουθενά – και αν το έκανα, δεν θα σας το έλεγα», κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.