Καιρός: To ECMWF «κλειδώνει» ψύχρα για την Ελλάδα - Πότε επιστρέφει το καλοκαίρι

Ψυχρότερες αέριες μάζες και αυξημένη αστάθεια στην Ελλάδα – Επιστροφή της ζέστης στη Δυτική Ευρώπη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: To ECMWF «κλειδώνει» ψύχρα για την Ελλάδα - Πότε επιστρέφει το καλοκαίρι
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  • Η Ελλάδα θα επηρεαστεί από ψυχρότερες αέριες μάζες και αυξημένη αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά.
  • Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα θα είναι κοντά ή λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα χωρίς έντονο κύμα καύσωνα.
  • Στη Δυτική Ευρώπη επιστρέφει η ζέστη με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ιδιαίτερα σε Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Η Ευρώπη χωρίζεται σε δύο καιρικές ζώνες: θερμότερη στη δυτική πλευρά και πιο δροσερή και ασταθή στην ανατολική, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
  • Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επηρεάσουν τον αγροτικό τομέα, τον τουρισμό και την καθημερινότητα λόγω της αυξημένης αστάθειας και των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων.
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Τα τελευταία δεδομένα από το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF αναδεικνύουν μια σαφή διαφοροποίηση στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην Ευρώπη μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Η Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστεί από ψυχρότερες αέριες μάζες και αυξημένη αστάθεια, ενώ αντίθετα στη Δυτική Ευρώπη επιστρέφει η ζέστη με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα, σύμφωνα με το Meteo24news.

Ψυχρές αέριες μάζες και τοπικές καταιγίδες στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, ψυχρότερες από το συνηθισμένο αέριες μάζες κατεβαίνουν προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, επηρεάζοντας και την ελληνική επικράτεια. Οι θερμοκρασίες στη χώρα μας αναμένονται κοντά ή λίγο κάτω από τα συνήθη για την εποχή επίπεδα, χωρίς να διαφαίνεται έντονο κύμα καύσωνα.

Η παρουσία αυτών των πιο δροσερών μαζών αέρα, σε συνδυασμό με την ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία του Ιουνίου, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη αστάθειας.

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Αυτό σημαίνει ότι στα ηπειρωτικά της Ελλάδας είναι πιθανή η εμφάνιση τοπικών βροχοπτώσεων και καταιγίδων κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μεγαλύτερη ένταση σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Οι χάρτες υετού δείχνουν ότι τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής έως τις 13 Ιουνίου θα σημειωθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στα νησιά οι βροχές αναμένεται να είναι πιο περιορισμένες.

Αντίθετα, στη Δυτική Ευρώπη παρατηρείται ανάπτυξη ενός ισχυρού θερμού πεδίου που εκτείνεται από την Ιβηρική Χερσόνησο μέχρι τη Γαλλία και τις Βρετανικές Νήσους.

Σε αυτές τις περιοχές οι θερμοκρασίες αναμένονται σημαντικά υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με πιθανότητα εμφάνισης καλοκαιρινών θερμοκρασιών σε Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Διχοτόμηση του καιρού στην Ευρώπη

Συνολικά, η Ευρώπη φαίνεται να χωρίζεται σε δύο καιρικές ζώνες: μια θερμότερη στη δυτική πλευρά και μια πιο δροσερή και ασταθή στην ανατολική, όπου εντάσσεται και η Ελλάδα.

Αυτή η μεσοπρόθεσμη τάση αναμένεται να ξεκαθαριστεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, καθώς θα υπάρχουν πιο λεπτομερείς προγνώσεις για το διάστημα μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Η παρακολούθηση των εξελίξεων είναι σημαντική, καθώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τον αγροτικό τομέα, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των πολιτών, ειδικά σε περιόδους με αυξημένη αστάθεια και διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

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