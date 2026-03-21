Κουβέιτ: Επίθεση με drones και πυραύλους από το Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα πως το εμιράτο δέχθηκε επίθεση με drones και πυραύλους από το Ιράν και έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.

Unverified reports claim a U.S. base in Kuwait is on fire after Iranian strikes.pic.twitter.com/vY2p8DNUsV — WarMonitor (@TheWarMonitor) March 21, 2026

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων επισημαίνει ότι οι εκρήξεις που ακούγονται οφείλονται σε αναχαίτιση εχθρικών επιθέσεων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Καλούνται άπαντες να τηρούν τις οδηγίες ασφάλειας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές», αναφέρει το μήνυμα που αναρτήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

