ΗΠΑ: Νέα ανάπτυξη δυνάμεων στη Μέση Ανατολή με Πεζοναύτες και πολεμικά πλοία

Χιλιάδες επιπλέον Πεζοναύτες και ναύτες αναπτύσσει ο αμερικανικός στρατός στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνάμεων, αναπτύσσεται το πλοίο USS Boxer, μαζί με την 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών και συνοδευτικό πολεμικό πλοίο. Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στην περιοχή.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να στείλει στρατεύματα «πουθενά», ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο να το κάνει, δεν θα το ανακοίνωνε δημόσια.

Οι πηγές, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δεν διευκρίνισαν τον ακριβή ρόλο των επιπλέον δυνάμεων. Ωστόσο, ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι η αποστολή των στρατευμάτων ξεκίνησε από τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Πεντάγωνο έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για τις εξελίξεις.

