Οι ΗΠΑ αποσύρουν ορισμένες κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την άρση ορισμένων κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε την έκδοση μιας περιορισμένης και βραχυπρόθεσμης άδειας που επιτρέπει την πώληση ιρανικού πετρελαίου που παραμένει παγιδευμένο σε πλοία στη θάλασσα.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στην παραδοσιακή αμερικανική πολιτική και φέρνει αβεβαιότητες ως προς τα οφέλη της. Ειδικοί εκτιμούν ότι η κίνηση πιθανόν θα έχει περιορισμένη επίδραση στις τιμές, ενώ ενδέχεται να ενισχύσει τα έσοδα του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο οι ΗΠΑ στοχεύουν. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται έντονα, καθώς ο πόλεμος επηρεάζει τόσο τη ναυτιλία όσο και την παραγωγή.

Ο Μπέσεντ διευκρίνισε την Παρασκευή ότι η άδεια αφορά την πώληση αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται φορτωμένα σε πλοία. Η άδεια θα ισχύει έως τις 19 Απριλίου, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Αναμένεται να φέρει στην αγορά περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, συμβάλλοντας στην αύξηση της προσφοράς.

Πριν την έναρξη του πολέμου, η Κίνα αποτελούσε τον κύριο αγοραστή του ιρανικού πετρελαίου, απολαμβάνοντας σημαντικές εκπτώσεις λόγω των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Σε συνέντευξή του στο Fox Business, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι η άδεια θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανακατεύθυνση των προμηθειών προς άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν ενεργειακές ελλείψεις, όπως η Ινδία, η Ιαπωνία και η Μαλαισία, ενώ παράλληλα θα υποχρεώνει την Κίνα να πληρώνει την «αγοραία τιμή».

Ωστόσο, ο Μπέσεντ απέφυγε να διευκρινίσει πώς θα λειτουργήσει η άδεια και αν θα περιλαμβάνει μέτρα για να εμποδιστεί η ροή χρημάτων στα ταμεία της ιρανικής κυβέρνησης. Ειδικοί και αναλυτές εξέφρασαν έντονες αμφιβολίες. Ο Ντέιβιντ Τάνενμπαουμ, διευθυντής της Blackstone Compliance Services, χαρακτήρισε την κίνηση «παραλογισμό», επισημαίνοντας ότι ουσιαστικά επιτρέπει στο Ιράν να πουλά πετρέλαιο που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε σαφή απάντηση όταν ρωτήθηκε για το αν θα προχωρούσε με την ιδέα, δηλώνοντας μόνο ότι «θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να κρατήσουμε τις τιμές υπό έλεγχο». Ειδικοί προειδοποιούν ότι η άδεια αυτή δεν θα αλλάξει σημαντικά τις τιμές και αφήνει πολλά ζητήματα ανοιχτά.

Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου ανέρχεται σε περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, με το ένα πέμπτο να διέρχεται μέσω του Στενού του Ορμούζ, που συνορεύει με το Ιράν. Από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, η ναυτιλία στην περιοχή έχει σταματήσει, με αποτέλεσμα περίπου το 10% της παγκόσμιας προσφοράς να βγαίνει εκτός αγοράς.

Οι ανησυχίες εντείνονται λόγω των επιθέσεων σε σημαντικά πεδία φυσικού αερίου που διαχειρίζονται το Ιράν και το Κατάρ, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω περιορισμών στην παροχή ορυκτών καυσίμων για χρόνια, ακόμη και αν ο πόλεμος λήξει σύντομα.

Διαβάστε επίσης